Поет на частных корпоративах за границей не меньше, чем за $ 100 тысяч. Где сейчас Валерий Леонтьев и почему не выступает в России

В день 75-летнего юбилея Валерия Леонтьева MSK1.RU рассказывает интересные факты из жизни певца, вспоминает самые яркие выступления и выясняет, как и где Леонтьев живет сейчас.



Путь к славе

По привычному нам образу Валерия Леонтьева не скажешь, что он родился на далеком Севере, в глухом селе Республики Коми в семье оленеводов. Детство провел в Архангельской области, где и достиг первых творческих успехов в составе групп творческой самодеятельности.



До популярности певец освоил много других профессий: оператор на молочном заводе, электрик, разнорабочий на кирпичном заводе, портной, тесёмщик-смазчик на ткацкой фабрике, почтальон и даже лаборант в НИИ.

