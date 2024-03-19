Поет на частных корпоративах за границей не меньше, чем за $ 100 тысяч. Где сейчас Валерий Леонтьев и почему не выступает в России

Валерий Леонтьев — один из самых ярких исполнителей на российской эстраде. Эпатажные образы и любимые миллионами песни, стадионы поклонников и скандалы, окружавшие певца, — всё это, как сейчас кажется, в прошлом. Артист давно уже не дает концертов в России, отказывает журналистам в интервью и живет на две страны — его супруга сейчас в США.
В день 75-летнего юбилея Валерия Леонтьева MSK1.RU рассказывает интересные факты из жизни певца, вспоминает самые яркие выступления и выясняет, как и где Леонтьев живет сейчас.
Путь к славе
По привычному нам образу Валерия Леонтьева не скажешь, что он родился на далеком Севере, в глухом селе Республики Коми в семье оленеводов. Детство провел в Архангельской области, где и достиг первых творческих успехов в составе групп творческой самодеятельности.
До популярности певец освоил много других профессий: оператор на молочном заводе, электрик, разнорабочий на кирпичном заводе, портной, тесёмщик-смазчик на ткацкой фабрике, почтальон и даже лаборант в НИИ.
Череда успешных выступлений на всесоюзных конкурсах в середине — конце 70-х, и о Леонтьеве узнали по всей стране. Признала его даже иностранная пресса, сравнивая артиста с Миком Джаггером за харизму и смелость в самовыражении.
Леонтьев действительно всегда был яркой, неординарной личностью. Броские костюмы, активные танцы на сцене в
«Сияющий луч»
Молодой Валерий Леонтьев выбрал для себя образ, который сам назвал «сияющий луч». Он носил белые узкие костюмы в стиле «Лихорадки субботнего вечера», облегающие комбинезоны, серебряные брюки-скинни, летящие блузы и обувь на каблуке.
Среди его нарядов поклонникам особенно запомнился образ Леонтьева на «Песне года — 91»: лосины цвета бордовый металлик и футболка в крупную сетку. Позже певец появлялся в виниловых шортах и кожаных бандажах, отсылавших к БДСМ-эстетике, что смущало консервативную публику.
Кстати, все свои концерты и танцевальные шоу Леонтьев ставит сам. Его оригинальные костюмы — также авторские.
Неудивительно, что при таком внимании к эстетической стороне своего образа артист всегда тщательно следил за своим телом и периодически корректировал его пластическими операциями. На первую операцию Валерий решился в начале
Личная жизнь
Валерий Леонтьев позвал замуж свою будущую жену Людмилу Исакович только спустя 26 лет совместной жизни, в 1998 году. Она осталась единственной его спутницей по сей день, детей у пары нет.
Певец владеет солидным количеством недвижимости. У него трехэтажная квартира в Москве, особняк в Подмосковье, вилла в Испании на побережье Коста-Бланка, дом в Майами, где сейчас живет его супруга. Там она работает грумером для собак.
Где Леонтьев сейчас
С начала 2022 года Валерий Леонтьев перестал давать концерты на российских площадках. С тех пор также он больше не участвовал в тех мероприятиях и премиях, на которых раньше всегда выступал. Последние его публичные появления были осенью 2021 года, когда Валерий Леонтьев заседал в жюри телепроекта Первого канала «Голос. 60+», и зимой
В начале марта этого года канал Mash опубликовал список условий, якобы выдвинутых исполнителем, при которых он бы снова начал выступать на большой сцене, одним из них является завершение специальной военной операции. Официального подтверждения от певца эта информация не получила.
Также стало известно, что Леонтьев сейчас поет только на частных корпоративах за границей, прайс за такое выступление начинается от 100 тысяч долларов, а все песни он исполняет под фонограмму. В Сети обсуждают, что Леонтьев отказывается от концертов из-за возраста:
Отвечая на вопрос о том, где сейчас живет Леонтьев — в США или в России, концертный директор певца сказал, что в данный момент артист находится в Москве, но часто бывает в Майами у супруги.
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