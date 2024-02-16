Страна, которой нет: в России стартует сериал «ГДР» — каким он получился и сколько там реальной истории

Wink по-настоящему любит восьмидесятые годы. Сначала они сняли свою версию «Чернобыля» со шпионажем и Алексеем Петренко (увы, но все сливки сняли сначала HBO, а затем Козловский), дальше был детективный триллер «Фишер», затем громыхнуло на всю страну «Слово пацана» — и вот теперь еще и «ГДР», где нам предлагают взглянуть на ту эпоху еще с одной стороны.



На первом предпремьерном показе сериала в Калининграде, где шла большая часть съемок, Александр Косарим, директор по контентной политике Wink, прямо сказал, что в обществе сейчас есть запрос на переосмысление истории конца 80-х — 90-х. «Слово пацана» вышло в свет именно для этого и именно поэтому стало настолько популярным.

