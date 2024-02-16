Страна, которой нет: в России стартует сериал «ГДР» — каким он получился и сколько там реальной истории

16 февраля на видеосервисе Wink официально стартует показ многосерийной шпионской драмы «ГДР» (для этого же сервиса сняли «Слово пацана»). До релиза «Ростелеком» провел предпоказы в нескольких городах, среди которых был и Новосибирск. С сегодняшнего дня весь сезон из 14 серий доступен на Wink, а через десять дней его обещают показать по НТВ. Какие впечатления оставила завязка истории о борьбе советского разведчика с иностранными спецслужбами на фоне рушащихся государств — в колонке корреспондента НГС Федора Турова.
Wink по-настоящему любит восьмидесятые годы. Сначала они сняли свою версию «Чернобыля» со шпионажем и Алексеем Петренко (увы, но все сливки сняли сначала HBO, а затем Козловский), дальше был детективный триллер «Фишер», затем громыхнуло на всю страну «Слово пацана» — и вот теперь еще и «ГДР», где нам предлагают взглянуть на ту эпоху еще с одной стороны.
На первом предпремьерном показе сериала в Калининграде, где шла большая часть съемок, Александр Косарим, директор по контентной политике Wink, прямо сказал, что в обществе сейчас есть запрос на переосмысление истории конца 80-х — 90-х. «Слово пацана» вышло в свет именно для этого и именно поэтому стало настолько популярным.
Логично, что адресованы подобные фильмы, в первую очередь, тем, кто застал это время в уже достаточно зрелом возрасте. Тем, кто узнает реальные лиц на экране без субтитров (они, кстати, есть — на всякий случай) и может задуматься: «а где я был тогда».
Шпионы, погони и суровая историческая правда
Начинается картина с погонь — сразу двух. Сначала двое советских разведчиков, вдарив по газам, убегают на машине от западноберлинской полиции (и агентов ЦРУ) и летят во весь опор к Стене — они только что получили некие очень важные сведения, от которых зависит судьба всего мира. Как, впрочем, и в любом шпионском фильме — на меньшее настоящие герои не размениваются.
Тем временем по небу в легком спортивном самолете советскую границу пересекает немец Матиас Руст. За ним тут же увязываются два перехватчика. Хотя «увязываются» — это сильно сказано, они моментально его обгоняют. О чем тут же докладывают в штаб вместе с вопросом о том, что же с этим авиахулиганом теперь делать.
Советские разведчики тем временем все-таки добираются до своих и кричат ГДРовским пограничникам: «Нихт шиссен». Только не стрелять он просит не в себя, а в Руста — «там» только и хотят, чтобы его сбили. Потому что все это — заранее спланированная грандиозная провокация. Ведь летит в Союз он не просто так: он везет слегка светящуюся зеленую вещь, которая оказывается неким очень страшным вирусом. И если самолет взорвется или разобьется, вирус «сработает».
Причем сам пилот о вирусе в грузе может и не знать. Сказали ему: лети. Он и полетел.
Заканчивается полет в центре Москвы — это действительно произошло 28 мая 1987 года. Правда, пометка «сюжет основан на реальных событиях» не значит, что он с точностью их повторяет. Ульяна Хомюк и министр Щадов в грязном пиджаке не дадут соврать.
Это называется криптоисторией: нам известно исходное состояние, нам известен финал. Но во всем, что между ними, полно допущений в духе «мы не знаем всей правды». Даже если в сюжете появляется всемогущая тайная организация, которая дергает за нитки все великие события и всех великих персон в истории (привет, Assassin's Creed), можно быть уверенными в том, что закончится все так, как мы знаем. Благодаря тем самым тайным кукловодам, даже если они желали совсем иного.
И неважно, что настоящий Матиас Руст до последнего сомневался в том, стоит ли вообще пытаться лететь в Москву, и в службе управления полетами в Хельсинки указал своей целью Стокгольм («Если струшу», как потом признался сам). Что пропал с радаров, инсценировав крушение над Балтийским морем, и дальше, как мог, избегал населенных мест. Что молодой военный диспетчер, когда нарушитель залетел в его зону ответственности, по ошибке присвоил ему статус «свой», а когда спохватился, было уже поздно. Неважно, что после истории с корейским «Боингом» минобороны «дуло на воду» (о чем потом открыто заявил новый министр обороны Язов), поэтому советские самолеты, преследуя цель, так и не получили приказ сбить ее или принудить к посадке. Неважно, что Руст после приземления целый час еще гулял вокруг места посадки и жал руки москвичам, прежде чем был, наконец, задержан. Важно только, что он прилетел и его не сбили. Как и почему — этого мы можем и не знать. Здесь и начинаются предположения и допущения создателей сериала.
Если вас эти допущения не смущают, сериал вам понравится. Серьезно, понравится. Потому что дальше все намного лучше.
Что есть «ГДР»
Wink любит строить завязки на чем-то действительно близком зрителю, на том, что он видит здесь и сейчас или крепко помнит, пусть даже в идеализированном виде. «ГДР» — как раз последний вариант. После инцидента с Рустом мы увидим еще много зацепок разной степени историчности.
Сюжет картины — мощный и зрелищный замес из шпионских игр, погонь, перестрелок, предательств и творящихся на их фоне знаковых исторических событий в Советском Союзе и ГДР. Шпионят здесь все и за всеми, о чем открытым текстом заявляет задержанная КГБшниками агентесса «Штази». И, конечно, любовь. Любви там, как сказал в интервью НТВ продюсер Юрий Сапронов, действительно много.
— Вообще кино про любовь. Там и в основной линии — любовь, и у Виталия, который сыграл Михаила Горбачева, тоже. Без любви никак, — добавил он.
Горбачев и прочие исторические личности некоторым зрителям показались не очень уместными. Не всем понравилась трактовка истории с падением Ельцина с моста. Или разговор Горбачева с женой за обедом, где та учит «Мишу», как он должен вести переговоры с Гельмутом Колем и рассуждает о том, что ЕЭС стоит присоединить к СЭВ, а не наоборот, потому что «Восток намного многолюднее и богаче Запада», а американцы хотят все испортить и создать свой протекторат под синим флагом. Но если все пойдет как надо, он, Михаил Сергеевич, станет архитектором новой единой Европы. Только надо сначала ГДР с ФРГ воссоединить в качестве примера.
— Ладно Горбачева с Раисой Максимовной изобразили в таком виде, они это уже не увидят, но Ельцин? Вы бы хоть Наины постыдились, — прокомментировал один из зрителей предпремьерного показа в Калининграде в отзыве на сайте Кино-театр.ру.
Тем не менее, положительных отзывов все-таки оказалось больше. На предпремьерном показе в Новосибирске даже можно было наблюдать за тем, как менялось настроение тех, кому посчастливилось увидеть «ГДР» первыми. По мере развития сюжета отношение смещалось от «Да не так все было» к «Нет, а здорово снято».
Режиссером сериала стал уже знакомый нам по сериалу «Мосгаз. Западня» Сергей Попов, а поклонники сериала «Коса» будут рады снова увидеть дуэт Александра Горбатова и Линды Лапиньш в главных ролях. Сходство усиливает и то, что там действие происходило в Калининградской области, и здесь прошла большая часть съемок «ГДР» — калининградцы могут узнать некоторые «незагримированные» пейзажи.
Но в этот раз ведущая роль досталась Горбатову, который уже не криминальный журналист, а легендированный под журналиста советский Джеймс Бонд, капитан КГБ Александр Нечаев, вокруг похождений которого и строится сюжет. Он и был тем разведчиком в машине в завязке. После того начального инцидента на Нечаева повесили всех собак (в погоне погиб его сослуживец) и на два года запихнули бравого капитана в застенки 12-го отдела КГБ, заставив сидеть за прослушкой и просматривать «вражескую» прессу.
А дальше КГБ понадобился человек с опытом работы в пока еще существующей дружественной стране со знанием немецкого. Вот тогда-то про Нечаева и вспоминают. Он берет в руки ниточку — и та постепенно подтягивает его к главному макгаффину всего сериала: архиву восточногерманских спецслужб, заполучить который стремится сразу несколько разведок.
Лапиньш, в отличие от своего партнера, перевоплотилась из следовательницы в солистку приехавшего в Москву немецкого мюзик-холла, который случайно (или все-таки нет) оказался в эпицентре шпионского водоворота. И с первых кадров нам понятно: между ними что-то будет. Пусть в первых двух сериях, выбранных для предпремьерного показа, дальше легкого флирта дело так и не зашло, из трейлера и откровений самих создателей картины видно: зайдет. Хотя трейлеры тоже могут врать, на самом деле.
Узнали, согласны
В сериале достаточно отсылок к уже ставшими классическими советским шпионским историям. Немец-связной, который должен был передать ЦРУ некие секретные данные, после раскрытия внезапно погибает, и его заменяют сотрудником КГБ — это же эпизод из «ТАСС уполномочен заявить».
Настоящего немца тем временем перевозят в холодильнике военным самолетом, сажают в машину и пытаются инсценировать аварию с пожаром, но вместо этого роняют в водохранилище, и через полдня машину с трупом вылавливает полиция. Тут и появляется немецкий детектив в черном пальто, спускается к обрыву, заглядывает внутрь, хмурит брови и интересуется: «А вам не кажется, что он умер задолго до того, как упал в воду?» Ровно так же начинался и «Фатерланд» с Рутгером Хауэром 1994 года.
Чувствует ли режиссер грань, за которой остылка и оммаж превращается в копирование? На мой взгляд, да. И не переступает ее.
Часть съемок прошла в «самой немецкой» из российских областей. Загримировали, надо сказать, хорошо — даже сами калининградцы далеко не всегда узнают, где что на самом деле находится. Продюсер Юрий Сапронов называет несколько мест съемок: одну часть Берлинской стены киношники возвели у Медового моста, на острове Канта, а другую — у Нижнего озера. Берлинские улицы изображали те части Центрального района Калининграда, которые меньше всего изменились с довоенных времен: например, Офицерская и Степана Разина.
Один из самых частых вопросов — «А Путин в сюжете будет? Он ведь тогда как раз там и находился!» Возможно, что будет. Еще один повод досмотреть до конца — чтобы выяснить.
Думаю, посмотреть новый сериал стоит. Если «Слово пацана» можно сравнить с зеркалом, которое отражает все, что нам не хочется видеть (и мы злимся за это на само зеркало), то «ГДР» — это, скорее, постер с киногероем, на которого хочется быть похожим. И если послушать тех, кто выходил из зала после показа, такой взгляд на 1980-е действительно пришелся по душе тем, кто уже однажды их прожил.
В начале февраля в Новосибирске прошла еще одна премьера — фильма «БраТТТ». Каким получился необычный фильм и как он связан с культовой дилогией Алексея Балабанова — в репортаже НГС.