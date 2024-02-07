«Стыдно, что понравилось»: режиссер фильма «Брат 3» — о хайпе на названии, хейте и бюджете в 150 миллионов

В Тамбове живет генеральская дочь, влюбленная в уличного художника, которого не одобряет ее отец. У генерала есть брат-близнец, который возглавляет преступную группировку. Два грабителя-неудачника проваливают задание, что запускает вереницу событий, которые изменят жизни и разрушат семьи. Так на киносервисах выглядит краткое изложение продолжения культового в России фильма «Брат 2», которое на самом деле никаким продолжением не является. Картину изначально собирался снимать Стас Барецкий, продававший главную роль за 5 миллионов рублей. Но снял в итоге не он, а художник Валерий Переверзев, который приехал на премьеру в новосибирский кинотеатр «Победа» и пообщался со зрителями. Как все прошло, рассказывает корреспондент НГС.
За полчаса до сеанса «БраТТТа», он же «Брат III», он же «Брат 3», в коридоре нет никого — кроме, может быть, тех, кто опаздывает на «Мастера и Маргариту» в соседнем зале. Проходит минут пять — и вокруг небольших столиков, на которых составлены фужеры с водой и барные шоты с «Кровавой Мэри» и некой «особой настоечкой» рубинового цвета, уже собираются гости. Видно, что пришли старые знакомые и хотят они, в первую очередь, пообщаться между собой — половина столиков плотно занята, вокруг остальных пусто.
«Вау, это классно! Наконец-то я в Новосибирске!»
Режиссер Валерий Переверзев появился в кинотеатре минут за двадцать пять до начала. Знаменитая борода, черный костюм с развязанной бабочкой — и неизменная камера «Кварц» в руке, которую он за все время встречи выпустил из рук ровно два раза. Когда после показа общался со зрителями — и когда дарил цветы пришедшей на премьеру теще (она родом из Новосибирска). Сама супруга режиссера Юлия Переверзева в родной город не прилетела, Валерий объяснил — жена в положении, семья ждет третьего ребенка. Кстати, приехали на премьеру и артисты новосибирского коллектива «Папины дети» — они участвовали в саундтреке картины. Правда, на сам показ дети не остались — не позволил возрастной ценз.
— Знаете, я никогда не был здесь, — признался автор третьего «Брата» перед показом. — Завтра у меня целый день, буду ходить по городу. Я привез с собой камеру, буду ходить и снимать, здесь очень красиво.
— Скоро кино «вертикалкой» будет сниматься! — говорит один из зрителей, фотографирующий другого на смартфон вместе с режиссером. Валерий тут же возражает: нет, такого не будет никогда.
Зрители, многие из которых имеют представление о том, насколько близок сюжет фильма к балабановской дилогии, обсуждают между собой, почему вообще такое название выбрали. И чаще всего звучит такой ответ: продюсеры заставили.
О чем, собственно, фильм
Забегая вперед: популярных слов, которые можно найти в отзывах о фильме: «Вы что натворили с оригиналом?» в тот вечер в «Победе» не прозвучало вообще. Во время общения с режиссером всего один зритель прямо сказал: Вы просто хайпуете на чужих идеях, здесь нет от «того самого» фильма Балабанова ровным смыслом ничего. На это Переверзев открыто говорил: «Да, хайпую. Да, название специально выбрал». Потом добавил, что ему просто нравится это слово — «Брат».
Содержание фильма… Думаю, пересказывать его смысла нет. Если в трех словах — там есть все. «БраТТТ» — одна сплошная отсылка на все — как в сюжетном, так и в визуальном плане. Линч и Тарковский, которых при желании можно найти едва ли не в любом «не пластмассовом» по выражению самого Переверзева, фильме, только первые в списке. Дэвид Финчер? Есть. Гай Ричи? Есть. Квентин Тарантино? Есть. Множество советских и российских режиссеров? Тоже есть.
Переверзев и этого не отрицает. Нашел десять отсылок? А на самом деле их 50, из которых 30 — на его собственное творчество. Об этом прямо говорится в финальных титрах, где список использованных источников едва ли не длиннее списка имен тех, кто работал над «Братом III».
Единственное, чего не удалось найти — так это тизерного эпизода с диалогом «В чем правда — правда в силе», который в свое время сильно разозлил поклонников оригинального «Брата» и тех, кто участвовал в съемках. Может, он где-то есть, а может в процессе монтажа (кстати, число склеек бьет все рекорды) он действительно зарезался.
Основное место действия в сюжете — Тамбов, родной город режиссера Переверзева. Время… неопределенное. И это, похоже, сделано намеренно. Смесь лихих 90-х, ревущих 60-х, мельком упомянутых 30-х и современности чем-то напоминает мотив «Покаяния» Тенгиза Абдуладзе, где в условно-послесталинские времена по улицам города ходят стражники с алебардами. Вот и здесь милиционер-полицейский в исполнении голливудской звезды 90-х Эрика Робертса носит белый китель 50-х годов. ЛИАЗы соседствуют с современными авто, пленочная съемка на тот самый «Кварц» — с «цифрой».
— Я сейчас собираю большое количество рецензий. Рецензии отрицательные. Меня тут распинают по полной программе и уничтожают, но есть те, кто становится на мою сторону, и мы объединяемся, превращаемся в какой-то даже, я не знаю, союз единомышленников — предупредил Переверзев зрителей перед показом.
Он вспомнил, что в Москве с первого показа ушла едва ли не треть зала, а вот в питерском Ленфильме не ушел ни один человек.
— Я правда был этому поражен. Вообще ни один не ушел. Москва — она похожа на аттракцион, где каждый говорит: «ну, давай, развлекай меня». Не привыкли думать, не привыкли работать над собой, не разучились страдать в игровой форме, да, в художественном смысле этого слова, страдать. Тарковский говорил, что зритель должен страдать. Вот это, я вам гарантирую, будет.
Вторая претензия к фильму после «надругательства над наследием» — это его затянутость. И она есть. Зрители и сами потом вспомнили Андрея Звягинцева, который тоже любит в своих произведениях вставлять долгие паузы в стиле Тарковского. Но в «Брате III» это выкручено на максимум. Герои много ходят туда-сюда с задумчивым видом под аккомпанемент стихотворений. Словом, если вы пришли в кино за балабановским экшеном, вам не сюда.
Чего в фильме действительно хватает, так это музыки. Он ей переполнен. Но используется она в сюжете не так, как, например, в оригинальных «Братьях», где музыкальные номера подкрашивают какое-то яркое действие, не нуждающееся в диалогах. Здесь во время «музыкальных пауз» не происходит ничего — мы смотрим не на движение, мы смотрим на картину. С разных сторон, пытаясь разглядеть некий смысл. Посмотрели — переходим к следующей.
«Почему не Борат?»
Новосибирск в итоге оказался ближе к Петербургу, чем к Москве. Несмотря на то, что зал, мягко говоря, не был переполнен, на премьеру пришли те, кто знал, на что идет. И до конца сеанса не досидело от силы человек пять.
— Удивительный, интересный, яркий, необычный фильм — таким был первый после финальных титров отзыв на «Брата III». — Его получилось сделать метафоричным, сюрреалистичным, трагичным и ироничным одновременно. Хотя знаете… У вас не было искушения назвать его не «Брат 3», а «Борат 3»?
Переверзев ответил, что его творение изначально задумывалось как своего рода провокация — в том числе международная. Поэтому за границей фильм будет называться точно так же — Brat (англ. — «отродье»). На всякий случай, он это название уже запатентовал.
— Был в Питере психиатр — и он как-то посмотрел фильм, а потом в конце взял микрофон и говорит: «Знаете, мне стыдно за то, что мне понравилось». Удивительно, какое бесконечное количество смыслов туда заложено, в эти слова. Но я могу только повторить: ваш зритель, Валерий, это тот, кому стыдно за то, что ему понравилось. Потому что художественная провокация — она по определению должна быть такой, — добавил другой зритель.
И добавил, что эту фразу стоило бы печатать на мерче по фильму — для тех, кто досмотрел до конца.
«Я брал в долг космические деньги»
Бюджет картины, изначально рассчитанный на 60 миллионов рублей, как часто бывает, в итоге раздулся до 150 миллионов.
— Есть такое понятие, как организовывать финансирование — это не просто игра слов, это всегда тяжело очень. Это не для слабаков, — говорит Переверзев. — На самом деле, учитывая, что это первый мой такой полнометражный фильм, я это делал рискуя. Я брал какие-то космические по моим меркам деньги в долг, снимал часть фильма, показывал эту часть другим инвесторам, а тем надо еще эти деньги отдавать, и так далее, и так далее.
— Как и обычно после интересного произведения хочется сформулировать мысли уже после того как с ними переспишь, так сказать, — добавляет посетивший премьеру новосибирский музыкант Дмитрий Контрабас. — Сейчас могу сказать, если одним словом — понравилось. Если чуть шире, то понравилось, что не стыдно. Народу было относительно немного, но как говорится: «лучше хорошее качество при малом количестве, чем плохое при большом». Что до бюджета — считай, всей страной скинулись по рублю.
В расписании «Победы» «Брат 3» пока не значится, но показывать его еще будут — правда, представители кинотеатра не уточнили пока, когда и сколько раз. Так что у тех, кто считает себя «не боящимися художественных экспериментов и независимых идей» (так обозначил свою аудиторию Переверзев), и кому не жалко двух часов жизни, еще есть возможность увидеть фильм.
И если абстрагироваться от хайпового названия и не видеть в нем продолжение или переосмысление балабановской истории, картина действительно может понравиться. Не криминальный боевик, а художественный перформанс на киноэкране — именно так правильнее всего и стоит воспринимать это творение. Даром, что автор такое действительно любит.