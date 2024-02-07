«Стыдно, что понравилось»: режиссер фильма «Брат 3» — о хайпе на названии, хейте и бюджете в 150 миллионов

— Я сейчас собираю большое количество рецензий. Рецензии отрицательные. Меня тут распинают по полной программе и уничтожают, но есть те, кто становится на мою сторону, и мы объединяемся, превращаемся в какой-то даже, я не знаю, союз единомышленников — предупредил Переверзев зрителей перед показом.



Он вспомнил, что в Москве с первого показа ушла едва ли не треть зала, а вот в питерском Ленфильме не ушел ни один человек.



— Я правда был этому поражен. Вообще ни один не ушел. Москва — она похожа на аттракцион, где каждый говорит: «ну, давай, развлекай меня». Не привыкли думать, не привыкли работать над собой, не разучились страдать в игровой форме, да, в художественном смысле этого слова, страдать. Тарковский говорил, что зритель должен страдать. Вот это, я вам гарантирую, будет.

