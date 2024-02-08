«Деньги не выплатят бабушкам-билетершам». Хотели наказать Кристину Орбакайте за маму Аллу Пугачеву, а кто в итоге пострадал?

По стране прокатилась волна отмены концертов Кристины Орбакайте. Известный продюсер и концертный директор Леонид Дзюник рассказал MSK1.RU, кто понесет финансовые потери от отмены тура певицы по городам России. Ведь у нас всё как всегда: дочь хотели наказать за легендарную маму Аллу Пугачеву, а кто в итоге пострадал?
«Дочь за мужа мамы в ответе?»
Первыми концерт Кристины Орбакайте в Улан-Удэ потребовали отменить члены общественной организации «Боевое братство Бурятии». До этого зрители могли слушать и видеть
— Как вы считаете, Кристину Орбакайте наказывают за ее личную позицию или за высказывания мамы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина*? — задали мы вопрос известному продюсеру, генеральному директору компании «Константа продакшн», экс-руководителю отдела спецпроектов Universal Music Russia Леониду Дзюнику.
— Претензии по поводу двойного гражданства, на мой взгляд, очень странные — в нашей стране оно разрешено по закону. И я не понимаю, почему человек с гражданством другой страны не может давать концерты? Вот в Москве недавно выступил вокалист групп Deep Purple и Rainbow Линн Тернер. Ему тоже нельзя было петь, ведь он гражданин недружественных США? А на многих депутатов написали заявления о том, что их дети живут и учатся за пределами страны, имея двойное гражданство?
К тому же уже после отмены концертов выяснилось, что у Кристины Орбакайте нет и не было гражданства США. По словам ее концертного директора Александра Качана, певица намерена выяснить в правоохранительных органах, кто и по чьему заказу распространяет о ней клевету и разжигает ненависть — об этом рассказал изданию Amur.life организатор концерта в Благовещенске Сергей Зайцев. А изданию РБК Александр Качан сказал, что причины отмены концертов певицы до сих пор не понятны. Видимо, больше об отмене концертов сказать нечего, так как корреспондент MSK1.RU сутки ждал комментария господина Качана, но так и не дождался. Зато стало известно, что тур Кристины Орбакайте по городам Сибири в итоге полностью отменен его организатором Оганезом Тухманяном: «Мы отменили концерты в Братске 10 марта на сцене «Братск-Арт» и в Новосибирске 8 и 9 марта… Надеемся, что в следующий раз нам удастся провести все концерты в городах Сибири».
— Конечно, Кристине «рикошетом» прилетел негатив, адресованный ее семье — маме Алле Борисовне и ее мужу Максиму Галкину*, — считает Леонид Дзюник. — Но Кристина — самостоятельный человек, со своей творческой судьбой. У нас же сын за отца не отвечает. Или дочь за маму и ее мужа все-таки в ответе?
— К тому же от отмены концертов больше всего пострадает не сама Орбакайте, состоятельная женщина, жена успешного бизнесмена Михаила Земцова, который ведет свои дела в США. «Попадут» организаторы выступлений, не получит гонорары коллектив певицы, концертные залы останутся без арендной платы, а значит, деньги не выплатят бабушкам-гардеробщицам, билетершам, уборщицам… Ну и какой в этом смысл?
«Люди боятся, им проще потерять деньги»
По словам продюсера Леонида Дзюника, кассовые концерты, к которым как раз и относится тур Кристины Орбакайте «На бис», сильно отличаются по организации от заказных выступлений:
— Если артиста приглашают выступить на каком-то мероприятии, корпоративе или дне рождении, то тут схема простая: он объявляет свой гонорар, озвучивает райдер — список бытовых условий, ему оплачивают перелет и проживание, если мероприятие в другом городе. Отработал — получил деньги.
Кассовые концерты устроены по другой схеме. Организатор выступления подписывает с исполнителем договор, что в такой-то день он дает концерт, на котором исполнит такие-то песни. И дальше именно организатор начинает вкладывать в предстоящее выступление свои средства. Размещает рекламу, печатает афиши, печатает и распространяет билеты, оплачивает аренду зала, звука, света, охрану и так далее… И вот всё сделано, зрители вошли в зал, начался концерт. В это время организатор выступления и директор исполнителя идут в отдельную комнату, чтобы подвести баланс. Они считают, сколько билетов продано и на какую сумму. Из этой суммы вычитают все затраты на организацию концерта. И уже оставшиеся деньги делят между собой. Пропорции могут быть разные, как договорятся: 40 процентов — исполнителю, 60 — организатору, или 55 — исполнителю, 45 — организатору. Из гонорара артист оплачивает работу своего коллектива: менеджмента, музыкантов, балета и других. А из денег за аренду зала его владелец выдает зарплату техническим специалистам, уборщицам, билетершам, гардеробщицам. Хорошо, если площадка государственная или ведомственная, тогда эти бабулечки получат свои копейки. А если частная, то без концертов у них не будет и денег.
— Если отмена концертов связана с большими финансовыми потерями для их организаторов, то почему же они решают их отменять?
— Люди боятся, что на выступлении устроят какие-нибудь безобразия, боятся за себя, за семьи. Проще потерять деньги.
— Получается, что теперь совершенно непонятны правила организации концертов: любому исполнителю можно предъявить какие-то претензии. Так мы останемся с одним Шаманом…
— Да даже Шаману уже предъявили пропаганду ЛГБТ**— мол, у него брюки узкие и глаза подведены. Это оказалось «ироническим заявлением», на которое полиция не стала реагировать, но тенденция удручает. Такое ощущение, что людям в глаза попало какое-то «кривое зеркало», как в сказке, и они начинают пристально смотреть на ширину штанов или графу гражданства и не замечать, что какие-то отморозки у них в городе в это время забрасывают снегом Вечный огонь.
До этого мы рассказывали, как наши звезды зарабатывают в Дубае после «отмены» в России, а еще о том, как зарабатывают во время СВО и как меняют свою позицию. А еще прочитайте, кого из артистов потеряла российская сцена после начала спецоперации на Украине. Мы также писали о негласном черном списке артистов, которых признали иноагентами, и тех, кто осудил проведение СВО.
* Признан иностранным агентом в РФ.
** Признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России.