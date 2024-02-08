«Деньги не выплатят бабушкам-билетершам». Хотели наказать Кристину Орбакайте за маму Аллу Пугачеву, а кто в итоге пострадал?

— Как вы считаете, Кристину Орбакайте наказывают за ее личную позицию или за высказывания мамы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина*? — задали мы вопрос известному продюсеру, генеральному директору компании «Константа продакшн», экс-руководителю отдела спецпроектов Universal Music Russia Леониду Дзюнику.



— Претензии по поводу двойного гражданства, на мой взгляд, очень странные — в нашей стране оно разрешено по закону. И я не понимаю, почему человек с гражданством другой страны не может давать концерты? Вот в Москве недавно выступил вокалист групп Deep Purple и Rainbow Линн Тернер. Ему тоже нельзя было петь, ведь он гражданин недружественных США? А на многих депутатов написали заявления о том, что их дети живут и учатся за пределами страны, имея двойное гражданство?

