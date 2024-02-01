«В политике был жестким человеком. А в семье на него влияла Наина Иосифовна». Фотограф Ельцина показал эксклюзивные снимки президента

Известный российский фотограф и журналист Юрий Феклистов из Москвы всегда оказывался в нужном месте и в нужное время. В его объектив попали многие мировые знаменитости: президенты, первые леди, народные артисты, звезды Голливуда, великие писатели и актеры. Он фотографировал Бориса Ельцина с момента его победы на выборах и до самой смерти.
1 февраля первому президенту России исполнилось бы 93 года. Специально ко дню рождения Ельцина Юрий Феклистов поделился с E1.RU своими воспоминаниями о Борисе Николаевиче и его редкими и яркими снимками.
— Мы с Валентином Юмашевым, редактором отдела писем, тогда работали в «Огоньке», — рассказал фотограф. — Он сказал: «Поехали на предвыборную встречу с Борисом Николаевичем в Курчатовском институте». Там Валентин подошел к нему, они познакомились. Валентин сказал, что он сценарист студии документальных фильмов и хочет снять фильм о его предвыборной кампании. А я у Валентина спрашиваю: «А что ты ему не сказал, что в "Огоньке" работаешь?» Оказалось, что накануне у Ельцина взял интервью наш корреспондент, они три часа беседовали. В итоге [редактор] испугался это интервью печатать, его надо было согласовать с ЦК КПСС, это 89-й год был еще, СССР был такой махровый. Ему сказали пока интервью придержать, до 18-й партийной конференции. Ельцин жутко обиделся на «Огонек». Но в итоге они сделали этот фильм. Мы ходили хвостиком за Борисом Николаевичем, ездили на все его встречи...
В первый раз Юрий Феклистов снял Бориса Ельцина в 1989 году, во время выборов народных депутатов СССР. Политик тогда был заместителем председателя Госстроя СССР и пошел избираться по первому округу. Для того чтобы зарегистрироваться, он тайно улетел в Березники: будущему президенту важно было вернуться в столицу победителем.
Ельцина избрали председателем Верховного Совета. На фото ниже он в первый раз в этой должности заходит в Кремль.
— Он приехал на «Жигулях» или «Москвиче». Когда вышел из машины, я уже около Спасской башни стоял. Борис Николаевич вошел в Кремль и мне рукой помахал. Я также его снял, когда он в первый раз пришел в свой кабинет. У него еще там висел портрет Ленина, — вспомнил фотограф.
2 июля 1990 года прошел последний в истории партии XXVIII съезд КПСС. За день до окончания съезда в ходе выборов нового состава ЦК партии Ельцин объявил о своем выходе. Он объяснил это тем, что должен подчиняться воле народа. После своей речи будущий президент молча вышел из зала. Юрий Феклистов запечатлел этот момент.
— Во время последнего съезда партии мне начальник охраны Александр Коржаков шепнул: «Следи за Борисом Николаевичем». Горбачев спросил, кто еще хочет что-нибудь сказать. Борис Николаевич тянет руку и идет к трибуне. Встает и говорит, что он принял решение о выходе из партии. После молча уходит из зала, как в замедленном кино. Все тут же спохватились: «А партийный билет пускай отдаст!» Тогда это был смелый поступок — выйти из партии, — объяснил Феклистов.
Когда Ельцин стал президентом, Юрий Феклистов часто сопровождал его в поездках по стране. Тогда прессу возили на передовом самолете. В феврале 1996 года Ельцин поехал в Екатеринбург. Никто не знал, собирается ли глава государства на второй срок.
— Мы с ним прилетели, было холодно. Он ездил по городу, встречался с людьми на морозе, разговаривал. А вечером, когда выходить надо было на трибуну, он стал хрипеть. Все тогда написали, что Ельцин пьяный, потому что ничего не может сказать. Он действительно горло простудил. Сколько мы с ним общались, ни разу его пьяным не видел, ни в командировках, нигде, ничего такого, — рассказал фотограф.
По воспоминаниям Юрия Феклистова, охрана Бориса Николаевича никогда не мешала ему быть ближе к народу. Президент мог неожиданно проехаться на троллейбусе или заехать на предприятие без предупреждения, чтобы пообщаться с рабочими.
— Напрямую любил общаться с людьми. В Нижний Новгород мы ездили, он машину остановил, на рынок зашел и сказал: «Я яблоко хочу купить». Руку в карман, а там денег нет. Он говорит главе протокола Владимиру Шевченко: «Дай мне 10 рублей». Бабушка ему была готова бесплатно яблоко отдать, но он заплатил. На всю жизнь, наверное, запомнила, — поделился Юрий Феклистов.
Несмотря на то что фотограф часто снимал Бориса Николаевича, между ними всегда оставались деловые отношения. «Юра, зайди, чаю попьем» — такого не было. Он знал журналиста по имени и всегда обращался к нему на вы.
В 2000 году во время выборов нового президента России Юрий Феклистов отправился на дачу к Ельцину.
— Ельцину докладывали, как идут выборы нового президента. Борис Николаевич смотрел телевизор, потом ему сводки приносили. Он переживал за Владимира Путина, — вспомнил фотограф.
Ельцины любили отдыхать в Кисловодске. Им очень нравился этот город. Там Борис Николаевич всегда раз в пять лет собирал своих однокурсников из Уральского политехнического института.
— В 2005 году я с ними полетел на такую встречу в Кисловодск. С каждым годом всё меньше и меньше приходило на встречу... Не знаю, как сейчас, собираются они без него или нет, — объяснил фотограф.
По просьбе дочери Татьяны Ельциной (ныне Юмашева) Юрий Феклистов также снимал дни рождения Бориса Николаевича. Он делал семейные фотографии. Ему доверяли и знали, что без разрешения архив нигде не будет опубликован.
— Однажды я уже работал в журнале «Семь дней». Мне позвонил главный редактор «Огонька» и говорит: «Юра, поехали, я буду делать интервью с Борисом Николаевичем. Нужно сделать неформальную обложку». Мы приехали, я его поснимал с внуками, там были Маша и Ваня. А потом Машу посадили на плечи Бориса Николаевича. Они так дедушку обняли. Маша до сих пор помнит, как у дедушки на плечах сидела, — вспомнил фотожурналист.
Юрий Феклистов запомнил Бориса Николаевича очень решительным:
— В политике он был жестким человеком. В семье на него влияла Наина Иосифовна. Она могла его успокоить, поговорить, но в политику она никогда не вмешивалась. Он поддерживал культ семьи: они собирались на семейные обеды. Он был стержнем.
В 2012 году, когда Наина Иосифовна уже осталась одна, Светлана Александровна Медведева (тогда президентом был Дмитрий Медведев. — Прим. ред.) предложила отметить 80-летие Ельциной в Кремле, чтобы ее поддержать. Принимали на высшем уровне.
— Владимир Спиваков играл произведения, которые Борис Николаевич любил. Наине Иосифовне было очень приятно, что ее супруга помнят, — рассказал Юрий Феклистов.
Посмотрите еще несколько исторических фотографий Феклистова.
В 2023 году в Екатеринбурге представили книгу «Неизвестный Ельцин». Шесть лет команда писателей, журналистов и архивариусов собирала и изучала уникальные документы, благодаря которым удалось узнать новые факты о жизни первого президента.
Почитайте романтическую историю встречи родителей Бориса Ельцина.