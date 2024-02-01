«В политике был жестким человеком. А в семье на него влияла Наина Иосифовна». Фотограф Ельцина показал эксклюзивные снимки президента

Когда Ельцин стал президентом, Юрий Феклистов часто сопровождал его в поездках по стране. Тогда прессу возили на передовом самолете. В феврале 1996 года Ельцин поехал в Екатеринбург. Никто не знал, собирается ли глава государства на второй срок.

— Мы с ним прилетели, было холодно. Он ездил по городу, встречался с людьми на морозе, разговаривал. А вечером, когда выходить надо было на трибуну, он стал хрипеть. Все тогда написали, что Ельцин пьяный, потому что ничего не может сказать. Он действительно горло простудил. Сколько мы с ним общались, ни разу его пьяным не видел, ни в командировках, нигде, ничего такого, — рассказал фотограф.

По воспоминаниям Юрия Феклистова, охрана Бориса Николаевича никогда не мешала ему быть ближе к народу. Президент мог неожиданно проехаться на троллейбусе или заехать на предприятие без предупреждения, чтобы пообщаться с рабочими.

