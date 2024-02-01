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Обзор

«В политике был жестким человеком. А в семье на него влияла Наина Иосифовна». Фотограф Ельцина показал эксклюзивные снимки президента

Юрий Феклистов поделился своими воспоминаниями в день рождения политика

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Фотограф Юрий Феклистов снимал Бориса Ельцина до самой его смерти

Фотограф Юрий Феклистов снимал Бориса Ельцина до самой его смерти

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Известный российский фотограф и журналист Юрий Феклистов из Москвы всегда оказывался в нужном месте и в нужное время. В его объектив попали многие мировые знаменитости: президенты, первые леди, народные артисты, звезды Голливуда, великие писатели и актеры. Он фотографировал Бориса Ельцина с момента его победы на выборах и до самой смерти.

1 февраля первому президенту России исполнилось бы 93 года. Специально ко дню рождения Ельцина Юрий Феклистов поделился с E1.RU своими воспоминаниями о Борисе Николаевиче и его редкими и яркими снимками.

— Мы с Валентином Юмашевым, редактором отдела писем, тогда работали в «Огоньке», — рассказал фотограф. — Он сказал: «Поехали на предвыборную встречу с Борисом Николаевичем в Курчатовском институте». Там Валентин подошел к нему, они познакомились. Валентин сказал, что он сценарист студии документальных фильмов и хочет снять фильм о его предвыборной кампании. А я у Валентина спрашиваю: «А что ты ему не сказал, что в "Огоньке" работаешь?» Оказалось, что накануне у Ельцина взял интервью наш корреспондент, они три часа беседовали. В итоге [редактор] испугался это интервью печатать, его надо было согласовать с ЦК КПСС, это 89-й год был еще, СССР был такой махровый. Ему сказали пока интервью придержать, до 18-й партийной конференции. Ельцин жутко обиделся на «Огонек». Но в итоге они сделали этот фильм. Мы ходили хвостиком за Борисом Николаевичем, ездили на все его встречи...

Борис Николаевич пришел в районную поликлинику, чтобы встать на учет

Борис Николаевич пришел в районную поликлинику, чтобы встать на учет

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В первый раз Юрий Феклистов снял Бориса Ельцина в 1989 году, во время выборов народных депутатов СССР. Политик тогда был заместителем председателя Госстроя СССР и пошел избираться по первому округу. Для того чтобы зарегистрироваться, он тайно улетел в Березники: будущему президенту важно было вернуться в столицу победителем.

Ельцина избрали председателем Верховного Совета. На фото ниже он в первый раз в этой должности заходит в Кремль.

— Он приехал на «Жигулях» или «Москвиче». Когда вышел из машины, я уже около Спасской башни стоял. Борис Николаевич вошел в Кремль и мне рукой помахал. Я также его снял, когда он в первый раз пришел в свой кабинет. У него еще там висел портрет Ленина, — вспомнил фотограф.

Борис Ельцин, ставший председателем Верховного Совета. 1990 год, Москва

Борис Ельцин, ставший председателем Верховного Совета. 1990 год, Москва

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Ельцин в своем кабинете

Ельцин в своем кабинете

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2 июля 1990 года прошел последний в истории партии XXVIII съезд КПСС. За день до окончания съезда в ходе выборов нового состава ЦК партии Ельцин объявил о своем выходе. Он объяснил это тем, что должен подчиняться воле народа. После своей речи будущий президент молча вышел из зала. Юрий Феклистов запечатлел этот момент.

— Во время последнего съезда партии мне начальник охраны Александр Коржаков шепнул: «Следи за Борисом Николаевичем». Горбачев спросил, кто еще хочет что-нибудь сказать. Борис Николаевич тянет руку и идет к трибуне. Встает и говорит, что он принял решение о выходе из партии. После молча уходит из зала, как в замедленном кино. Все тут же спохватились: «А партийный билет пускай отдаст!» Тогда это был смелый поступок — выйти из партии, — объяснил Феклистов.

Борис Ельцин вышел из партии КПСС

Борис Ельцин вышел из партии КПСС

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Когда Ельцин стал президентом, Юрий Феклистов часто сопровождал его в поездках по стране. Тогда прессу возили на передовом самолете. В феврале 1996 года Ельцин поехал в Екатеринбург. Никто не знал, собирается ли глава государства на второй срок.

— Мы с ним прилетели, было холодно. Он ездил по городу, встречался с людьми на морозе, разговаривал. А вечером, когда выходить надо было на трибуну, он стал хрипеть. Все тогда написали, что Ельцин пьяный, потому что ничего не может сказать. Он действительно горло простудил. Сколько мы с ним общались, ни разу его пьяным не видел, ни в командировках, нигде, ничего такого, — рассказал фотограф.

По воспоминаниям Юрия Феклистова, охрана Бориса Николаевича никогда не мешала ему быть ближе к народу. Президент мог неожиданно проехаться на троллейбусе или заехать на предприятие без предупреждения, чтобы пообщаться с рабочими.

— Напрямую любил общаться с людьми. В Нижний Новгород мы ездили, он машину остановил, на рынок зашел и сказал: «Я яблоко хочу купить». Руку в карман, а там денег нет. Он говорит главе протокола Владимиру Шевченко: «Дай мне 10 рублей». Бабушка ему была готова бесплатно яблоко отдать, но он заплатил. На всю жизнь, наверное, запомнила, — поделился Юрий Феклистов.

День рождения журнала «Огонек». Когда у Бориса Ельцина было хорошее настроение, он танцевал вальс со своей супругой

День рождения журнала «Огонек». Когда у Бориса Ельцина было хорошее настроение, он танцевал вальс со своей супругой

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Несмотря на то что фотограф часто снимал Бориса Николаевича, между ними всегда оставались деловые отношения. «Юра, зайди, чаю попьем» — такого не было. Он знал журналиста по имени и всегда обращался к нему на вы.

В 2000 году во время выборов нового президента России Юрий Феклистов отправился на дачу к Ельцину.

— Ельцину докладывали, как идут выборы нового президента. Борис Николаевич смотрел телевизор, потом ему сводки приносили. Он переживал за Владимира Путина, — вспомнил фотограф.

На президентских выборах 26 марта 2000 года Путин одержал победу. Борис Ельцин следил за событием

На президентских выборах 26 марта 2000 года Путин одержал победу. Борис Ельцин следил за событием

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Ельцины любили отдыхать в Кисловодске. Им очень нравился этот город. Там Борис Николаевич всегда раз в пять лет собирал своих однокурсников из Уральского политехнического института.

— В 2005 году я с ними полетел на такую встречу в Кисловодск. С каждым годом всё меньше и меньше приходило на встречу... Не знаю, как сейчас, собираются они без него или нет, — объяснил фотограф.

Борис и Наина Ельцины. 2005 год, Кисловодск

Борис и Наина Ельцины. 2005 год, Кисловодск

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Ельцины в Кисловодске

Ельцины в Кисловодске

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По просьбе дочери Татьяны Ельциной (ныне Юмашева) Юрий Феклистов также снимал дни рождения Бориса Николаевича. Он делал семейные фотографии. Ему доверяли и знали, что без разрешения архив нигде не будет опубликован.

1 февраля 2003 года. День рождения Бориса Ельцина в кругу семьи

1 февраля 2003 года. День рождения Бориса Ельцина в кругу семьи

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— Однажды я уже работал в журнале «Семь дней». Мне позвонил главный редактор «Огонька» и говорит: «Юра, поехали, я буду делать интервью с Борисом Николаевичем. Нужно сделать неформальную обложку». Мы приехали, я его поснимал с внуками, там были Маша и Ваня. А потом Машу посадили на плечи Бориса Николаевича. Они так дедушку обняли. Маша до сих пор помнит, как у дедушки на плечах сидела, — вспомнил фотожурналист.

Борис Ельцин. Фотография для обложки журнала «Огонек»

Борис Ельцин. Фотография для обложки журнала «Огонек»

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Юрий Феклистов запомнил Бориса Николаевича очень решительным:

— В политике он был жестким человеком. В семье на него влияла Наина Иосифовна. Она могла его успокоить, поговорить, но в политику она никогда не вмешивалась. Он поддерживал культ семьи: они собирались на семейные обеды. Он был стержнем.

Борис Николаевич в кругу родных

Борис Николаевич в кругу родных

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В 2012 году, когда Наина Иосифовна уже осталась одна, Светлана Александровна Медведева (тогда президентом был Дмитрий Медведев. — Прим. ред.) предложила отметить 80-летие Ельциной в Кремле, чтобы ее поддержать. Принимали на высшем уровне.

— Владимир Спиваков играл произведения, которые Борис Николаевич любил. Наине Иосифовне было очень приятно, что ее супруга помнят, — рассказал Юрий Феклистов.

Посмотрите еще несколько исторических фотографий Феклистова.

1 марта 1989 года

1 марта 1989 года

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4 марта 1989 года

4 марта 1989 года

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1989 год

1989 год

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11 марта 1989 года. Борис Ельцин с Валентином Юмашевым. Впоследствии Юмашев помог президенту написать три биографические книги

11 марта 1989 года. Борис Ельцин с Валентином Юмашевым. Впоследствии Юмашев помог президенту написать три биографические книги

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28 марта 1989 года

28 марта 1989 года

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В 2023 году в Екатеринбурге представили книгу «Неизвестный Ельцин». Шесть лет команда писателей, журналистов и архивариусов собирала и изучала уникальные документы, благодаря которым удалось узнать новые факты о жизни первого президента.

Почитайте романтическую историю встречи родителей Бориса Ельцина.

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