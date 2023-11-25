До свидания, мой ласковый мишка. Мужчина продает коллекцию раритетных значков Олимпиада-1980. Сколько он за нее хочет?

В Новосибирске на сайте объявлений мужчина выставил на продажу коллекцию значков, посвященную Олимпиаде-1980. Он просит за нее 50 000 рублей.
Судя по фото, опубликованным в объявлении, коллекция включает в себя десятки значков в виде олимпийских мишек. Среди них есть и просто металлические экземпляры, и разноцветные — с эмалью. В описании утверждается, что значки собирались с конца 1970-х по 2020-й год.
— Продам коллекцию, посвященную летним Олимпийским играм 1980 года в Москве. Все значки находятся в альбоме, — указано в объявлении.
НГС связался с продавцом. Он не смог рассказать о своем товаре подробнее и обещал сделать это позже.
Недавно редакция писала о том, что новосибирец продает в интернете пустые банки. Сколько он за них просит, можно прочитать здесь.