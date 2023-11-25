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До свидания, мой ласковый мишка. Мужчина продает коллекцию раритетных значков Олимпиада-1980. Сколько он за нее хочет?

Продавец предлагает маленьких и больших олимпийских мишек

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Мужчина продает в интернете коллекцию значков, посященных Олимпиаде-1980

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В Новосибирске на сайте объявлений мужчина выставил на продажу коллекцию значков, посвященную Олимпиаде-1980. Он просит за нее 50 000 рублей.

Судя по фото, опубликованным в объявлении, коллекция включает в себя десятки значков в виде олимпийских мишек. Среди них есть и просто металлические экземпляры, и разноцветные — с эмалью. В описании утверждается, что значки собирались с конца 1970-х по 2020-й год.

В коллекции — множество значков с олимпийскими мишками

В коллекции — множество значков с олимпийскими мишками

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Однако в объявлении не говорится, сколько именно значков выставлено на продажу

Однако в объявлении не говорится, сколько именно значков выставлено на продажу

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— Продам коллекцию, посвященную летним Олимпийским играм 1980 года в Москве. Все значки находятся в альбоме, — указано в объявлении.

НГС связался с продавцом. Он не смог рассказать о своем товаре подробнее и обещал сделать это позже.

Недавно редакция писала о том, что новосибирец продает в интернете пустые банки. Сколько он за них просит, можно прочитать здесь.

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