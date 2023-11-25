До свидания, мой ласковый мишка. Мужчина продает коллекцию раритетных значков Олимпиада-1980. Сколько он за нее хочет?

Судя по фото, опубликованным в объявлении, коллекция включает в себя десятки значков в виде олимпийских мишек. Среди них есть и просто металлические экземпляры, и разноцветные — с эмалью. В описании утверждается, что значки собирались с конца 1970-х по 2020-й год.