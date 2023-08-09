Озвучивал «Неудержимых» и дружил с Гоблином: чем еще запомнился умерший переводчик Леонид Володарский

Во вторник, 8 августа, в Москве умер советский и российский переводчик Леонид Володарский. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва», где Володарский с 2014 года работал ведущим. Знаменитый переводчик фильмов скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Чем запомнился Леонид Володарский, какие фильмы он озвучивал и какие реплики переводчика до сих пор помнят тысячи зрителей — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Володарский начал переводить фильмы с 1968 года. В конце 1970-х, когда на рынок пришли VHS-кассеты с видеофильмами, к его услугам начали обращаться видеопираты. Он озвучил множество зарубежных фильмов и телесериалов, в том числе голливудских. Получил известность среди зрителей за счет своей манеры речи и специфического произношения.
Леонид Володарский сделал пародийную озвучку фильма Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» под названием «Ночной базар», специальный авторский перевод картины «Неудержимые» Сильвестра Сталлоне и еще несколько десятков фильмов.
За 30 лет непрерывной практики он перевел более 5 тысяч картин. Как говорил сам Володарский, он переводил фильмы синхронно и с одного раза, а затем никогда не пересматривал собственную озвучку.