Озвучивал «Неудержимых» и дружил с Гоблином: чем еще запомнился умерший переводчик Леонид Володарский

Во вторник, 8 августа, в Москве умер советский и российский переводчик Леонид Володарский. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва», где Володарский с 2014 года работал ведущим. Знаменитый переводчик фильмов скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Чем запомнился Леонид Володарский, какие фильмы он озвучивал и какие реплики переводчика до сих пор помнят тысячи зрителей — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.