Режиссер фильма «Экипаж» попал в реанимацию

Кинорежиссер Александр Митта находится в реанимации. Об этом РИА «Новости» сообщили в Боткинской больнице, куда он был доставлен. По данным StarHit, 90-летний режиссер почувствовал себя плохо — у него онемели рука и нога. Более того, его частично парализовало. Приехавшие домой к легенде кино медики провели все необходимые анализы и поставили предварительный диагноз — инсульт.