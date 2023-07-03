Режиссер фильма «Экипаж» попал в реанимацию

Кинорежиссер Александр Митта находится в реанимации. Об этом РИА «Новости» сообщили в Боткинской больнице, куда он был доставлен. По данным StarHit,
При этом семья и помощники Митты официально не подтверждают эту информацию. Они призывают дождаться вердикта врачей. Помощница кинорежиссера заявила, что Митте было плохо и скорая действительно забрала его из дома для того, «чтобы осмотреть». Сын Александра Митты — Евгений — и вовсе опроверг информацию о том, что состояние здоровья его отца ухудшилось.
— Нет, всё нормально, — сказал Евгений Митта на просьбу ТАСС прокомментировать информацию о состоянии режиссера. От дальнейших комментариев сын режиссера отказался.
Александр Митта — кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России. Дебютировал в кино в 1961 году, экранизировав пьесу Александра Хмелика «Друг мой, Колька!» В дальнейшем он снял фильмы «Звонят, откройте дверь» (в 1966 году картина получила приз международного фестиваля детских кинокартин в Венеции), «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Точка, точка, запятая...», «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», «Шагал — Малевич», а также сериал «Граница. Таежный роман», завоевавший несколько премий ТЭФИ.