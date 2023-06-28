Новосибирск вошел в число финалистов конкурса «Культурная столица 2024 года»

Новосибирск вошел в восьмерку городов, претендующих на звание «Культурная столица 2024 года». Об этом НГС рассказала вице-мэр Анна Терешкова.
— Мы прошли в финал, и мы достойны победы. В июле командам финалистов предстоит пройти курс обучения личностному маркетинговому росту. А в сентябре восьмерке лучших предстоит защита своей программы, тогда и будет определяться победитель, — сообщила Терешкова.
Помимо Новосибирска, финалистами стали Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Томск, Чебоксары и Чита. В конкурсе принимались заявки от городов с населением от
Инициатор конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подобный конкурс проводится впервые.
Ранее Новосибирск получил статус «Новогодняя столица России». Только за минувший декабрь в город приехали