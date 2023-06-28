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Новосибирск вошел в число финалистов конкурса «Культурная столица 2024 года»

Итоги будут подведены в сентябре 2023 года

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Москва и Санкт-Петербург к конкурсу как участники не допущены. Их представители стали соорганизаторами и членами жюри

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Новосибирск вошел в восьмерку городов, претендующих на звание «Культурная столица 2024 года». Об этом НГС рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

— Мы прошли в финал, и мы достойны победы. В июле командам финалистов предстоит пройти курс обучения личностному маркетинговому росту. А в сентябре восьмерке лучших предстоит защита своей программы, тогда и будет определяться победитель, — сообщила Терешкова.

Помимо Новосибирска, финалистами стали Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Томск, Чебоксары и Чита. В конкурсе принимались заявки от городов с населением от 250 тысяч человек за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Инициатор конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подобный конкурс проводится впервые.

Ранее Новосибирск получил статус «Новогодняя столица России». Только за минувший декабрь в город приехали 70 тысяч туристов.

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