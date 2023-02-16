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Новый год — 2023 в НСО

«Бизнес заработал больше 800 миллионов»: в декабре в Новосибирск приехали 70 тысяч туристов

Город был Новогодней столицей России

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В этом году в Новосибирске была обширная праздничная программа на Новый год

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В Новосибирск только за декабрь приехали около 70 тысяч туристов — город был Новогодней столицей России. Об этом во время прямого эфира на НГС сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Только за декабрь Новосибирск посетили 70 тысяч туристов. Бизнес заработал больше 800 миллионов рублей, — поделилась цифрами вице-мэр Анна Терешкова. — Цифры будут больше, когда мы закончим подсчет. Мы смогли поднять туристический потенциал Новосибирска. Были забиты все наши гостиницы.

Она отметила, что бюджет Новосибирска на Новогоднюю столицу был примерно в пять раз меньше, чем в Нижнем Новгороде, который за всё время праздников посетили 65 тысяч человек. Часть средств из бюджета Новогодней столицы в Новосибирске направили на помощь мобилизованным.

Сегодня стало известно, что летом в Новосибирске часть улицы Ленина вновь станет пешеходной.

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