«Бизнес заработал больше 800 миллионов»: в декабре в Новосибирск приехали 70 тысяч туристов

В Новосибирск только за декабрь приехали около 70 тысяч туристов — город был Новогодней столицей России. Об этом во время прямого эфира на НГС сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Только за декабрь Новосибирск посетили 70 тысяч туристов. Бизнес заработал больше 800 миллионов рублей, — поделилась цифрами вице-мэр Анна Терешкова. — Цифры будут больше, когда мы закончим подсчет. Мы смогли поднять туристический потенциал Новосибирска. Были забиты все наши гостиницы.
Она отметила, что бюджет Новосибирска на Новогоднюю столицу был примерно в пять раз меньше, чем в Нижнем Новгороде, который за всё время праздников посетили 65 тысяч человек. Часть средств из бюджета Новогодней столицы в Новосибирске направили на помощь мобилизованным.
Сегодня стало известно, что летом в Новосибирске часть улицы Ленина вновь станет пешеходной.