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Вагон травмая №13 за оперным театром передали частной фирме - что там появится

Торжественное открытие клуба состоится 24 июня

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Ранее вандалы украсили трамвай граффити

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В арт-объект в виде вагона трамвая №13 в сквере за НОВАТом откроют книжный клуб. Для этого вагон в аренду взяло частное издательство «Свиньин и сыновья», сообщили в мэрии Новосибирска 23 июня.

- С издательством ООО «Свиньин и сыновья» заключен договор сдачи в аренду муниципального имущества «Моторный вагон КТМ-5МЗ/3037(49)», закрепленного за муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Горзеленхоз», для организации книжного клуба, - уточнили в пресс-службе мэрии.

В вагоне будет продаваться связанная с Новосибирском литература, в основном – краеведческой направленности. Будет и художественная – от новосибирских писателей.

Клуб «13 трамвай» начнет работу в полдень 24 июня.

Ранее новосибирские художники сварили из запчастей скамейки и фонари в стиле пепелаца «Кин-дза-дзы». Необычные арт-объекты – в публикации НГС.

НОВАТАрт-объектТрамвай 13Книжный фонд
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