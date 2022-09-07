Ку! Новосибирские художники сварили из запчастей скамейки и фонари в стиле пепелаца «Кин-дза-дзы» — показываем необычные арт-объекты

— Я считаю, это очень правильно, территория просто начинает получать новую привлекательность. На самом деле создатели этого музея такие люди, которые болеют своим делом, любят наш город. Именно там это смотрится очень правильно, достойно и привлекает больше жителей для того, чтобы они пришли в этот прекрасный музей, — говорит вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в ответ на вопрос, появятся ли на городских улицах скамейки из запчастей.

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