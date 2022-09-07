Ку! Новосибирские художники сварили из запчастей скамейки и фонари в стиле пепелаца «Кин-дза-дзы» — показываем необычные арт-объекты

Новосибирские художники и сварщики создали на территории музея СССР арт-зону с объектами, сваренными из запчастей для автомобилей и прочего железа. Авторы называют это малыми архитектурными формами, они выполнены в индустриальном стиле — что-то вроде пепелаца из «Кин-дза-дзы» или декораций к «Безумному Максу». Подробнее об этой идее и о том, появятся ли необычные арт-объекты на городских улицах, — в материале Дмитрия Косенко.
Эскизы проекта разрабатывали известные новосибирские художники, а сборку конструкций на профессиональном конкурсе выполняли сварщики — учащиеся городских техникумов и училищ. Целью работы было еще и показать важность и интересность рабочей профессии сварщика.
Все объекты композиции сделаны не просто так, а объединены единой концепцией. Это зона отдыха, фотозона, где у каждого арт-объекта свое функциональное предназначение — «Лавочка», «Трон для фотографирования», «Костровище», «Фонарь».
— Хотелось какую-то сделать такую зону отдыха — вот лавка. Для фотозоны давайте сделаем трон. Я говорю: надо еще, чтоб костер где-то был — давайте сделаем костровище. Артем (художник Артем Чернов. — Прим. ред.) говорит: я хочу сделать фонарь, чтобы светил хорошо. И разобрали, кто что будет делать. Ходили по территории музея, находили какие-то железные уголки, швеллеры, детали. Что находили — из того и делали, и это было особо интересно, — говорит Юрий Ушаков, художник, куратор проекта, автор «Лавочки».
Да, арт-объекты собирали из всяких шестеренок, дисков, рычагов подвески и прочих железяк и запчастей для автомобилей. Что-то привозили специально. Вот вы видите лавочку с использованием тормозных дисков, пружин подвески, шестерней двигателя, дисков сцепления.
А это «Костровище» с советскими серпом и молотом. Вещь функциональная, тут вполне можно разводить костер — в темноте огонь эффектно подсвечивает советскую символику.
Еще одна вещь, которая работает — «Фонарь» с реально функционирующей автомобильной фарой. Его разрабатывал художник Артем Чернов, который еще и сам умеет пользоваться сварочным аппаратом.
— Мне хотелось как раз меньше автомобильных деталей. По сути, тут из автомобильных деталей использовалась только одна фара от 21-й «Волги». Всё остальное — трубы, уголки — резали, гнули, приваривали. Я сначала нарисовал эскиз, потом слепил эскиз, потом доработали его на месте. Задумка была, что мы варим малые архитектурные формы, то есть не просто какие-то поделки из металлолома, а именно, чтобы они были функциональны, — говорит художник.
Ну, а это «Трон» или «Безумный Макс» — главный объект для фотографирования. Его разработал известный новосибирский художник Вячеслав Мизин.
Конструкция собрана на основе рамы от ГАЗ-69, в декоре активно используются амортизаторы подвески.
В качестве подлокотников — мощные рычаги подвески от Land Rover, такие же рычаги — просто в качестве декора.
Сзади — памятная табличка с именами создателей: самого художника и бригады сварщиков из технического колледжа имени А. И. Покрышкина.
Авторы проекта считают, что в Новосибирске должно быть больше таких вот архитектурных форм — необычных, цепляющих взгляд и в то же время функциональных. Чтобы новосибирцы и гости, гуляя по городу, говорили: «Ух ты, вот это действительно интересно!».
— И студенты в восторге, и дизайнеры все восторге. И хотелось бы, конечно, это ввести в какую-то традицию, дальше продолжать, — заключает художник Юрий Ушаков.
По мнению городских властей, это хорошая задумка, но объекты всё же должны оставаться на территории музея.
— Я считаю, это очень правильно, территория просто начинает получать новую привлекательность. На самом деле создатели этого музея такие люди, которые болеют своим делом, любят наш город. Именно там это смотрится очень правильно, достойно и привлекает больше жителей для того, чтобы они пришли в этот прекрасный музей, — говорит вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в ответ на вопрос, появятся ли на городских улицах скамейки из запчастей.
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