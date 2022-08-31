В Новосибирске 7 машин насадили на железный столб, как шашлык на шампур — смотрите, что это и зачем

— Идея родилась ещё 2 года назад, потом забыли про эту идею, потому что не было денег и машин тех не было. 6 месяцев назад мы пришли к выводу о том, что нам нужно вернуться к этому. И люди, которые неравнодушны к этому делу, сказали, что могут нам выделить машины.