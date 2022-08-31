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Фоторепортаж

В Новосибирске 7 машин насадили на железный столб, как шашлык на шампур — смотрите, что это и зачем

Стальная стела из автомобилей установлена на территории музея СССР

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Стела установлена на территории музея СССР

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В Новосибирске соорудили уникальный арт-объект — это стальная стела из раритетных автомобилей. Она установлена на территории музея СССР, автомобили использованы старые советские — по замыслу авторов, всё это должно привлекать внимание людей и вызывать интерес к экспозиции музея. Подробнее у Дмитрия Косенко.

Бетонное основание под землей

Бетонное основание под землей

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Что же это за арт-объект такой? Это стальная труба, установленная на массивном бетонном основании, которое погружено глубоко в землю. На фото мы видим, как выглядел процесс бетонирования основания.

Использовано 7 ретро-машин

Использовано 7 ретро-машин

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На стеллу по проекту насаживаются 7 автомобилей, как шашлык на шампур. Автомобили старые советские, их музею передали частные владельцы. В мире существует еще несколько таких автомобильных объектов, вот в Новосибирске и решили установить свой. Посмотрите на видео, как происходит монтаж конструкции.

Автомобили покрашены и облегчены

Автомобили покрашены и облегчены

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Автомобили предварительно подготовлены, покрашены, с них сняты тяжелые агрегаты. Подготовлены два отверстия для стеллы. Машину поднимает кран, а рабочие тросами корректируют положение автомобиля, чтобы он сел на стеллу.

Кран поднимает авто

Кран поднимает авто

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— Да, мы сделали 2 отверстия, одно в полу, второе в крыше, причём симметрично, с небольшим зазором, чтобы можно было их чуть-чуть немножко разворачивать. Затем автомобили свариваются — ставится машина и приваривается к швеллеру, — рассказывает Владимир Курдюмов, руководитель музея СССР.

Главное — точно попасть в отверстие

Главное — точно попасть в отверстие

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— Мы заказали проект, нам его сделали в Москве, прислали, и мы чётко по проекту все это сделали. Проект с расчётом на то, что будет 7 машин. Чтобы облегчить конструкцию, мы ещё убрали из них двигатели, коробки и все тяжёлое, максимально их облегчили. То есть если нам расчёт делали, грубо говоря, на 12 тонн, мы эту конструкцию сделали всего 9-тонную.

Идет сварка машин

Идет сварка машин

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— Идея родилась ещё 2 года назад, потом забыли про эту идею, потому что не было денег и машин тех не было. 6 месяцев назад мы пришли к выводу о том, что нам нужно вернуться к этому. И люди, которые неравнодушны к этому делу, сказали, что могут нам выделить машины.

Объект должен привлекать внимание

Объект должен привлекать внимание

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— Вообще мы увидели эту идею в Америке, такая вот очень интересная локация для посетителя какого-то там супермаркета или ещё чего-то. Это сделано просто как акция для того, чтобы привлекать людей, очень интересная, брутальная.

Готовая композиция из 7 машин

Готовая композиция из 7 машин

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К фарам и габаритным огням автомобилей подведено электричество, смонтирована проводка. В темное время фары будут гореть — интересное зрелище.

В темноте объект будет светиться

В темноте объект будет светиться

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— Будут работать фары в ночное время. Как только ночь — будет срабатывать датчик, как будет день, наступает светло, он будет выключаться.

Планируется и внешняя подсветка прожекторами

Планируется и внешняя подсветка прожекторами

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В планах установить и внешнюю подсветку, прожекторы, которые будут светить на стеллу. Но сначала надо понять, как композиция с зажженными фарами выглядит в темноте и какие нужны точки освещения.

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