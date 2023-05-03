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«Весь зал поет хором!» В Новосибирске прошел концерт группы «КИНО»: фото и видео

Сам концерт начался с опозданием на полчаса, но это не стало причиной недовольства

Главным вопросом для многих стал: «Исполнят ли музыканты песню "Перемен"?»

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3 мая в новосибирском Экспоцентре проходит концерт легендарной рок-группы «КИНО». На нем присутствуют журналисты НГС, приславшие в редакцию фотографии и видео выступления музыкантов.

Сам концерт начался с опозданием на полчаса. Виной тому — новосибирские пробки.

— Около 20:00 начался концерт. Музыканты сразу же извинились, сказав, что их просили задержаться, так как многие опаздывали. Оно и понятно: сегодня вечером жутки пробки, особенно в районе площади Труда, — сообщил корреспондент НГС Илья Калинин.

По словам журналиста, группе «КИНО» удалось собрать полный зал.

— Зал полный, но сколько он вмещает, я не знаю. Танцпол — почти полный, все сидячие места на трибунах заняты, — добавил Калинин.

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Концерт длился чуть менее двух часов

Видео: Илья Калинин

По словам журналиста НГС Александры Бруни, зал подпевал хором при исполнении большинства песен группы.

— Удивительно, но слова почти все знают наизусть, подпевали хором. Для меня самой главной интригой было — сыграют ли песню «Перемен». Да, сыграли. И «Кукушку» — тоже, — сообщила Бруня.

Сын Виктора Цоя смог вчера недолго прогуляться по Новосибирску. Что он сказал журналистам, вы можете узнать из нашего видео.

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