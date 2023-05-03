«Весь зал поет хором!» В Новосибирске прошел концерт группы «КИНО»: фото и видео

Сам концерт начался с опозданием на полчаса. Виной тому — новосибирские пробки.



— Около 20:00 начался концерт. Музыканты сразу же извинились, сказав, что их просили задержаться, так как многие опаздывали. Оно и понятно: сегодня вечером жутки пробки, особенно в районе площади Труда, — сообщил корреспондент НГС Илья Калинин.

