«Весь зал поет хором!» В Новосибирске прошел концерт группы «КИНО»: фото и видео

3 мая в новосибирском Экспоцентре проходит концерт легендарной рок-группы «КИНО». На нем присутствуют журналисты НГС, приславшие в редакцию фотографии и видео выступления музыкантов.
Сам концерт начался с опозданием на полчаса. Виной тому — новосибирские пробки.
— Около 20:00 начался концерт. Музыканты сразу же извинились, сказав, что их просили задержаться, так как многие опаздывали. Оно и понятно: сегодня вечером жутки пробки, особенно в районе площади Труда, — сообщил корреспондент НГС Илья Калинин.
По словам журналиста, группе «КИНО» удалось собрать полный зал.
— Зал полный, но сколько он вмещает, я не знаю. Танцпол — почти полный, все сидячие места на трибунах заняты, — добавил Калинин.
По словам журналиста НГС Александры Бруни, зал подпевал хором при исполнении большинства песен группы.
— Удивительно, но слова почти все знают наизусть, подпевали хором. Для меня самой главной интригой было — сыграют ли песню «Перемен». Да, сыграли. И «Кукушку» — тоже, — сообщила Бруня.
Сын Виктора Цоя смог вчера недолго прогуляться по Новосибирску. Что он сказал журналистам, вы можете узнать из нашего видео.