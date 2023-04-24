Впервые за 20 лет: новосибирский театр купит кресла почти за 25 миллионов рублей

Новосибирский музыкальный театр планирует закупить новые кресла для зрителей почти за 25 миллионов рублей. Старые покупали более 20 лет назад.
Лот о поставке и установке кресел для зрителей появился на сайте госзакупок. По документам, поставщик должен привезти 704 кресла и 14 банкеток, демонтировать старые сиденья и установить новые. До начала поставки театр должен изучить образцы ткани, предложенные поставщиком, обивочным материалом должен стать бархат терракотового цвета.
Директор театра Леонид Кипнис отмечал, что старые кресла купили более 20 лет назад и с тех пор не меняли. Средства на реконструкцию выделило Минкультуры региона.
Ранее стало известно, что здание музыкального театра планируют отремонтировать, кроме закупки кресел хотят реконструировать фасад.