В Новосибирском музыкальном театре решили заменить кресла 20-летней давности

В Новосибирске планируют отремонтировать здание музыкального театра. В 2023 году хотят реконструировать фасада и поставить новые кресла в зрительный зал.
Об этом сообщил директор театра Леонид Кипнис информационному агентству ТАСС. Работы по ремонту оценили в десятки миллионов рублей.
— Минкультуры региона нам выделило средства, чтобы мы за оставшееся время сделали ремонт фасада здания, чтобы мы не только внутри, но и снаружи выглядели достойно, — сказал директор.
В этом году музтеатр также получил деньги на новые кресла, необходимо закупить 700 сидений. Старые купили более 20 лет назад. На это планируют потратить более 20 миллионов рублей.
Также театр хочет создать малый зал для камерных постановок, бенефисов, моноконцертов и детских спектаклей. Как отметил Леонид Кипнис, один проект уже разработан, но не прошел экспертизу по требованиям пожарной безопасности. Сейчас создают новый проект.
Как говорится на официальной сайте театра, он начал работать 2 февраля 1959 года. Сегодня это один из ведущих музыкальных театров России. В его репертуаре — классика жанра оперетты, музыкальной комедии, современные экспериментальные работы в жанре мюзикла, спектакли для детей и юношества.
Коллектив театра получил 15 премий «Золотая маска» — это самое большое количество среди всех региональных театров.
Недавно мы писали о том, что началась реконструкция Дома Кондратюка на улице Советской. Зданию вернут исторический облик.