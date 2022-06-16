«У нас с собой живая утка!»: два дня на гастролях театра — репортаж о том, что никогда не увидит и не услышит зритель
Четыре новосибирских театра загрузили четыре фуры декораций, сели в четыре автобуса и отправились по четырем городам
Вы когда-нибудь задумывались, как театры ездят со спектаклями? В июне четыре новосибирских театра отправились на гастроли по сибирским городам. На две недели из города уехал и «Красный факел» со спектаклем «Дикая утка». Поехали с ними и мы, чтобы посмотреть, как путешествуют артисты. Рано утром актеры, костюмеры, реквизиторы, монтировщики сцены и другие работники театра сели дружно в автобус и отправились в первый город — Томск. У них была целая фура декораций, два ящика костюмов и реквизита и живая утка… Мы увидели то, что обычно недоступно для взгляда зрителя. Присоединяйтесь к нашей веселой поездке!
Мы подготовили видео, как проходят гастроли и что никогда не увидит зритель.
В июне четыре новосибирских театра отправились на гастроли по сибирским городам. В этом году фестиваль «Новосибирский транзит — 2022» выездной. На две недели из города уехал и «Красный факел». «Дикую утку» показали в Томске и Кемерове, впереди — Новокузнецк и Барнаул. Помимо «Красного факела», на гастроли фестиваля отправились Театр Афанасьева с «Ханумой», «Глобус» с «Генералом и его семьей», «Первый театр» с «Марьиным полем».
Спектакль «Дикая утка» — нашумевшая работа режиссера Тимофея Кулябина. Постановка по известной пьесе Генриха Ибсена поднимает вечный вопрос: что правильнее — горькая правда или сладкая ложь? Сын богатого коммерсанта Томас Верле (его играет артист Павел Поляков) открывает неприятную правду своему другу Мартину (играет Денис Казанцев). Это навсегда меняет жизнь всех героев.
Утро. Отъезд
В 08:40 перед театром «Красный факел» были только мы с оператором и еще одна съемочная группа. Через пять минут аккуратно заехал высокий междугородний автобус. Вышедшие сотрудники театра вручили ему красную табличку и безапелляционно сказали поместить ее на стекло. Водитель безропотно подчинился. На красной табличке красовалось: «Фестиваль-тур "Новосибирский транзит — 2022"».
К автобусу начали подтягиваться артисты, костюмеры, монтировщики сцены и другие участники тура. Всего в путь отправилось 35 человек, включая директора театра.
Ирина Васильевна Кулябина, начальник отдела зарубежных связей и спецпроектов «Красного факела», строго напоминала всем, что нужно взять бейджики и сумки, и оглядывалась по сторонам, пересчитывая пришедших.
Бейджики и сумки достались и нам, мы немедленно проверили содержимое, как и все собравшиеся. Внутри эко-сумки оказалась панамка, бутылка для воды и буклеты.
— А вы утку сфотографировали? — обращается к нам одна из сотрудниц театра.
— Какую утку?
— У нас с собой живая утка! Арендованная...
Под пледом на ступенях театра оказалась крепкая бирюзовая переноска. Внутри спокойно сидела живая утка. Не дикая, конечно, но живая.
Утка оказалась и на эко-сумке, наклейках и буклете.
— У всех персонажи их спектаклей, а у нас утка, — смеются артисты.
Недовольная организатор поездки обращается к сидящим внутри автобуса:
— Опаздывает ваш товарищ. Где он?
Ответы посыпались как из рога изобилия:
— Мы с ним не живем так-то.
— В такси уже.
— Это норма.
Через минут десять прилетел опоздавший, и все благополучно отправились в путь.
Томск. Разгрузка и техпрогон
Артисты приехали в Томск, немного отдохнули и отправились осматривать достопримечательности вместе с экскурсоводом. Сотрудница краеведческого музея в красках рассказывала историю города. Мимо пронеслась машина с оглушительной музыкой. Возникла пауза.
— В каждом городе есть свои... [идиоты].
Лед был окончательно растоплен этим метким замечанием, и экскурсия пошла чуть веселее.
В это время у театра шла активная работа. Сотрудники разгружали фуру с декорациями и реквизитом. Солнце палило, но спасал достаточно сильный ветер. Работники бурно обсуждали, что гастроли — затея, откровенно говоря, «не очень». Работать приходится много, постоянно и почти без отдыха. Обсудили, что неплохо бы за нее получать допвыходные, и начали грузить все на подъемник.
Технический прогон спектакля был за несколько часов до представления. Если вы думаете, что всё проходит так, как видит зритель, то ошибаетесь. У артистов прекрасное чувство юмора, и они не прочь пошутить друг над другом.
Единственный максимально серьезный человек во время всего этого — помощник режиссера.
На сцене перед прогоном суета. Непрерывно выстреливают фразы:
— Ни одного стула на сцене нет, что это такое!
— Зад (кулисы) заверни еще, Вить, а тут первый план нужно завернуть. Витя, только перед, зад не трогай. Вот так всё.
— Вы если кулисы тронули, идите в зал, смотрите и верните на место.
— Вернем мы всё, вернем.
— Стол не там!
— Камеры нет!
У одного из артистов Дениса Казанцева, исполнителя роли Мартина в спектакле, было небольшое интервью перед прогоном. Денис вдохновенно рассказывал, почему спектакль сейчас так актуален. За ним внимательно следил его коллега, почти не отрывая взгляд. Закончив говорить, Денис обратился к нему:
— Спасибо, Сережа, что меня проконтролировал.
— Надеюсь, всё вырежут.
— Ага.
Пока возникла пауза, был слышен разговор и смех. Обсуждали, что в Томске достаточно вкусно кормят, но не везде. Оказалось, что в Ростове ситуация была еще хуже. Павел Поляков очень эмоционально делился своими впечатлениями. Он был в одном из ресторанов и попросил официантку:
— Мне борщ.
— Нет.
— Почему?
— Я не хочу, чтобы вы его ели.
— Прям совсем?
— Да.
Смех прервал строгий голос: «Пора начинать».
— Давайте перестановку сделаем. Третий сделаем, Ленину проходку. И всё, потому что хочется что-нибудь поесть успеть, — предлагает Павел Поляков, артист, исполнитель роли Томаса в спектакле.
Эту идею горячо поддержали остальные артисты.
Всех лишних людей попросили покинуть сцену. Мы спустились в зал. В это время один из работников театра заговорщическим голосом сказал своей коллеге:
— У нас есть полчаса, пойдем шашлычки поедим.
Обернулись все. Мысленно ответили: «Конечно, пойдем!» тоже все собравшиеся.
— Какой Мартин? Он же Денис! — шутит Павел Поляков.
— Так увлекся партнершей, что на экраны перестал смотреть, — ошибившись, спешно оправдывается Денис Казанцев.
По бокам сцены за кулисами стоят экраны, на которые ориентируются артисты, и любой, кто их загораживает, — рискует остаться без головы.
— Ты опять стоишь перед экраном, — недовольна одна из артисток.
— Сейчас девчонки подерутся, мы пока посидим, — шутят на сцене.
— Теперь проходка и... ушли сразу в буфет, в буфет, — подговаривает коллег Павел Поляков.
Перерыв. Грим и спектакль
Репетиция прошла. Артисты ушли поесть, немного отдохнуть и готовиться к выступлению. В коридорах за сценой кипит жизнь. Костюмеры разносят одежду, в гримерке раскладывают кисти, ставят к свету стул.
— Конечно, работы много. Всё мятое приезжает, отпариваем, иногда подшивать нужно, чинить, — объясняет на ходу начальник костюмерного цеха Янина Степенко. — Сколько готовились? Часа четыре. Это еще не много, иногда несколько дней уходит.
Нам удалось поговорить с несколькими артистами на крыльце у служебного входа.
— Что самое сложное в гастролях?
— Сам момент переезда, перелета, — задумался артист Павел Поляков. — Всегда сложно, особенно, если это длительная поездка. Поэтому наш театр всегда ездит с запасом в один день, чтобы было время отдохнуть и хорошо подготовиться.
— У вас очень весело проходила репетиция…
— У нас всегда так проходят репетиции! — улыбается артист. — У нас всегда очень весело, потому что нам хорошо вместе.
— И кто же самый веселый? (В это время другие артисты во главе с Денисом Казанцевым начали прыгать и весело гоготать).
— Кто самый веселый? — обернулся на них Павел. — Я скажу, кто самый дебильный — Денис Казанцев.
— Вы очень добры...
— Да, я такой!
Денис, в свою очередь, не обиделся на Павла и отплатил ему его же монетой.
— Денис, тяжело ли даются гастроли?
— Ничего сложного в гастролях нет, наоборот, в них очень много приятного, какого-то счастливого. Гастроли для артистов любого театра — это такой свежий глоток. Мобилизуешься, потому что сцена в Томске шире в несколько раз и ровно в два раза шире промежутки и порталы. По-другому просчитываешь секунды, — отметил Денис Казанцев.
— Итак, кто самый веселый артист?
— Я.
— Кто самый красивый артист?
— Я. А дело в том, что в «Красном факеле» артистов больше... они как бы есть, но там везде — я... хотел бы быть, — шутит Денис. — Павел Поляков, конечно, самый красивый и веселый артист, но после меня.
Вечер. Совсем скоро начнется спектакль. Артисты загримировались и оделись в костюмы. До спектакля 10 минут, и в коридоре за сценой тишина. А вот в фойе и зале стоит веселый гомон. Люди в предвкушении, и их надежды не были обмануты. Овации, артисты прощаются с томским зрителем.
Надежды томского зрителя не были обмануты. Бурные овации, и артисты прощаются с Томском. Монтировщики разбирают декорации, костюмеры и реквизиторы укладывают всё заботливо в ящики и чехлы. Утку покормили и поместили в переноску. Впереди еще несколько городов, зрители которых с нетерпением ждут встречи.
Недавно мы побеседовали с Павлом Поляковым. Артист известен далеко за пределами родного города, но интервью дает очень редко. Последний основательный разговор с журналистами был девять лет назад. Для НГС Павел Поляков сделал исключение. В откровенном интервью он рассказал, как женитьба и рождение сына изменили его жизнь, как относится к попыткам отменить русскую культуру, чем так привлекательны роли злодеев и почему вопрос правды стал настолько актуален.