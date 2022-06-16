«У нас с собой живая утка!»: два дня на гастролях театра — репортаж о том, что никогда не увидит и не услышит зритель

Нам удалось поговорить с несколькими артистами на крыльце у служебного входа.

— Что самое сложное в гастролях?

— Сам момент переезда, перелета, — задумался артист Павел Поляков. — Всегда сложно, особенно, если это длительная поездка. Поэтому наш театр всегда ездит с запасом в один день, чтобы было время отдохнуть и хорошо подготовиться.



— У вас очень весело проходила репетиция…

— У нас всегда так проходят репетиции! — улыбается артист. — У нас всегда очень весело, потому что нам хорошо вместе.



— И кто же самый веселый? (В это время другие артисты во главе с Денисом Казанцевым начали прыгать и весело гоготать).

— Кто самый веселый? — обернулся на них Павел. — Я скажу, кто самый дебильный — Денис Казанцев.

— Вы очень добры...

— Да, я такой!