«Мы потеряли целое поколение». Андрей Соколов — про Украину, политику и съемки фильма «Аманат»

— Патриотизм — это…



— Ну в «Википедии» это трактуется достаточно стандартно. А для меня, наверное, это понимать, что где родился — там и пригодился. И понимать, что та культура, которой ты пропитан, она привязана к той земле, на которой ты вырос. И отсюда все остальные составляющие.



— Но многие считают, что патриотизм — это беспрекословное подчинение власти?



— У меня много вопросов к тому, что происходит. Я не совсем с какими-то точками зрения государства согласен. Но я понимаю, что я все эти вещи буду решать внутри. Я не побегу вне своей страны кричать: «Ах, какие плохие!» Это всё должно решаться здесь. И это наша проблема. Вот в этом разница, почему происходит такой раскол. Да, я очень надеюсь, чтобы эта история закончилась побыстрее. И тогда будет время собирать камни. Сейчас надо решать то, что происходит.



— Но кто-то считает, что они и внутри страны пока что должны молчать. Твое дело петь гимн, любить страну, культуру, власть.



— Ну нельзя же так примитивно. Мы все живые люди, со своими эмоциями. Мы же не бездумные кролики?Думать надо в любом случае.

