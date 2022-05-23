«Мы потеряли целое поколение». Андрей Соколов — про Украину, политику и съемки фильма «Аманат»

24 мая в Москве состоится премьера фильма «Аманат» в кинотеатре «Октябрь», в широкий прокат он поступит уже 26 мая. Картина основана на реальных исторических событиях 19-го века и рассказывает о Кавказской войне. Корреспондент MSK1.RU поговорил с народным артистом, актером, режиссером Андреем Соколовым, сыгравшим в новой картине Николая I, о его работах, дочери и о том, почему он пошел в политику и что из этого вышло.
— На днях была презентация фильма «Аманат», вы играли там Николая I. Почему согласились на эту роль?
— Когда мы с режиссером Антоном Сиверсом обсуждали возможность участия в этом проекте, сошлись на том, что у Николая должна быть знаковая речь, позиция. И Антону пришла такая гениальная, на мой взгляд, мысль. Он взял подлинные слова Николая I, которые тот произносил, когда курсанты становятся офицерами.
Наверное, этот фильм этапный в том смысле, что роль Николая I второго плана по фактическому времени пребывания в картине, но по удельному весу, значимости занимает одно из первых мест.
Было опасение, что фильм не примут, потому что лично у меня есть некоторые предубеждения, когда проект заявляется как историческое кино. Но здесь всё сложилось правильно в том плане, что это история любви, верности, чести, дружбы. Я тоже ловил себя на мысли во время первого просмотра, что раза 3–4 комок к горлу подкатывал, хотя я и сценарий читал. Считаю, что снято стильно, мощно, музыка фантастическая, красивейшие пейзажи.
— Что-то еще в ближайшее время появится на экранах с вашим участием?
— Прошлым летом мы снимали фильм «Храм». Режиссер и сценарист Рауф Кубаев, с которым у нас уже многолетнее сотрудничество. Это история о том, как человек ищет свой путь, пройдя много дорог, выбирает правильный. Что знакового в этой картине? В ней снимался Юрий Назаров, который играл в фильме «Маленькая Вера» отца Веры. И если в первой нашей совместной картине мой герой был таким ловеласом, который только познавал все прелести жизни, то сейчас это человек, который начинает осознавать, что есть что и истинные ценности. Картину «Храм» уже закончили, думаю, скоро выйдет на экраны.
— Фильм «Маленькая Вера» стал культовым в свое время. Как он видится спустя годы?
— Конечно же, для меня это была путевка в жизнь. Он и сейчас является визиткой. Но отношение к тому, что в этой картине, тогда, когда я снимался, и сегодня — разное.
Сегодня я четко понимаю, почему тогда на встречах со зрителями были очень резкие восприятия у людей предпенсионного и пенсионного возраста.
Уже поздно переучиваться и очень обидно признаваться себе в том, что что-то в жизни прошло мимо. Это жестко, достаточно беспощадно, но честно. Но возникает вопрос этой честности, нужна ли она в таком качестве?
— Хочется тут поговорить о внутренних переживаниях, чем он для вас стал?
— Ну если смотреть через эту призму. Для меня — что такое классика? Это то, что было, есть и будет актуально, интересно читать сегодня и завтра, например, Бунин. Другое дело, что он по ритму может не совпадать. Но если выбрать себе свободное время и совпасть с ритмом, написанием и психофизикой, которая заложена внутри, шикарное чтение может быть. Здесь тем более. Поскольку сейчас происходят непростые события. Они очень созвучны тому, что происходит в картине. У Александра III известные его слова, что лучшие друзья — это армия и флот.
Действия фильма происходят во время военных действий. Главный герой Шамиль, именно о нем в картине идет речь начиная с 7 лет, вырастает во взрослого офицера.
Тем более в то время были другие понятия чести. Было другое оружие, всё шло от человека, от его физической силы.
Это история о том, как на этом фоне проявляются отношения между людьми. Первая встреча с девушкой, насколько она чиста и трогательна. Как они проносят эту любовь через всю жизнь. Как жертвуют во имя родины, любви к родине, этой любовью. На какие жертвы готов идти человек.
Дело в том, что картина, как и любое произведение, не может окончательно ответить на какие-то вопросы. Она может их поднять, озвучить, постараться повернуть призму в твоем глазу. А славу богу, если даже в сердце повернет, очень здорово. Она может сподвигнуть людей посмотреть на ту или иную ситуацию под другим углом зрения, вот это уже очень большое достижение.
— А видите ли вы какие-то аналогии этой картины с сегодняшним временем?
— Это то, о чем мы говорили. Всегда, когда что-то сделано правильно, в частности, в картине, по-честному, это всегда как лакмусовая бумажка. Почему я говорил про классику? Те чувства, качества жизни и жизненные истины, которые были тогда, они оказываются актуальны и сегодня. И будут актуальны и через 100 лет. Но всё проявляется на поступках. Там люди жертвовали свою жизнь для того, чтобы сдержать слово.
Но сегодняшний день ведь тоже непростой. Знаете, как люди, которые бывают на войне, приходят и говорят, что там гораздо проще всё и понятнее. Враг слева-справа, а на гражданке им гораздо сложнее, потому что непонятно, где свой-чужой, и непросто в этом разобраться.
Чтобы проводить аналогии, надо послушать ту речь Николая I, когда он говорит о том, что твоя жизнь уже не твоя, а принадлежит стране, России. И служи России, люби Россию, будь горд тем, что русским называться смеешь. Это то же самое, что сегодня происходит.
— Последние годы в политике много людей из культуры, спорта. Как вы относитесь к этому? Должны ли успешные артисты или спортсмены становиться депутатами?
— Опять же, всё зависит от образования. Посмотрите на яркий пример — Кобзон. Человек, про которого никто не сможет сказать, что он был пустым местом в Думе. Который действительно тащил на себе огромную работу, понимал, что делает и действительно этим занимался.
Другое дело, что те люди, которые находятся на госслужбе, должны понимать: это госслужба. В том смысле, что совмещать с чем-либо крайне сложно.
Если говорить о том, что в политику идут люди разных профессий, в том числе актеры, то без культуры ничего же быть не может. В том смысле, что это основа твоего жизненного кредо, твоего будущего. Те книжки, которые ты читал в детстве, они же и составляют твой костяк. И если у кого-то на столе лежит «Майн Кампф» (запрещенная в России книга Адольфа Гитлера. — Прим. ред.) и у второго на столе лежит Бунин, то тот, кто читает Бунина, мыслит по-другому, и посыл будет другой.
Человек, который не обладает идеологией или патриотизмом, или воспитанием, который понимает, что он делает и во имя чего, он это и по-другому делает. И это вопрос очень непростой.
Это напрямую связано и с тем, что происходит, не хотел касаться, но всё равно тема актуальная, то, что происходит на той же Украине.
Опять же, в той же Думе разные есть комитеты: и культуры, и спорта. Спортом действительно должен заниматься спортсмен. Он понимает эти вещи, он в этом живет, он этим пропитан. Поэтому, повторюсь, дело в готовности отдавать себя и понимать, что это большой, действительно тяжелый труд.
— Патриотизм — это…
— Ну в «Википедии» это трактуется достаточно стандартно. А для меня, наверное, это понимать, что где родился — там и пригодился. И понимать, что та культура, которой ты пропитан, она привязана к той земле, на которой ты вырос. И отсюда все остальные составляющие.
— Но многие считают, что патриотизм — это беспрекословное подчинение власти?
— У меня много вопросов к тому, что происходит. Я не совсем с какими-то точками зрения государства согласен. Но я понимаю, что я все эти вещи буду решать внутри. Я не побегу вне своей страны кричать: «Ах, какие плохие!» Это всё должно решаться здесь. И это наша проблема. Вот в этом разница, почему происходит такой раскол. Да, я очень надеюсь, чтобы эта история закончилась побыстрее. И тогда будет время собирать камни. Сейчас надо решать то, что происходит.
— Но кто-то считает, что они и внутри страны пока что должны молчать. Твое дело петь гимн, любить страну, культуру, власть.
— Ну нельзя же так примитивно. Мы все живые люди, со своими эмоциями. Мы же не бездумные кролики?Думать надо в любом случае.
А о том, как актера изменил фильм «Аманат», как он относится к спецоперации на Украине и чем занимается его дочь, читайте в полной версии интервью с Андреем Соколовым на MSK1.RU.
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