«Дурак, что я наделал!» Герой Чечни и Афганистана рассказал, зачем нарисовал глаза на картине за 75 миллионов

— Дурак я, что наделал! — чуть не плача, ругает себя сейчас Александр Петрович. — Я всем это говорю сейчас: и прокурору, и судьям (так он называет дознавателей полиции).



Александру Васильеву 63 года. Он живет вместе с женой в двухкомнатной квартире панельной девятиэтажки в Юго-Западном районе Екатеринбурга. Супруги нет дома, ее не бывает сутками — Юлия работает в красной зоне одной из больниц города.

На стене большой комнаты висят фотографии Александра. На них он еще молодой, в военной форме, на груди боевые ордена и медали. Сначала мы говорим не об искусстве, а расспрашиваем его о прошлой жизни. Одна из самых дорогих и ценных наград — медаль «За отвагу». Он получил ее на первой Чеченской войне.