Тело студентки отправят на экспертизу: следователи начали проверку из-за гибели туристки под камнепадом

Следователи начали проверку Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В Республике Алтай региональный Следственный комитет начал проверку по факту гибели туристки. В горах умерла 18-летняя жительница Бердска, которая попала под камнепад в горах в Улаганском районе.

По предварительным данным, вчера, 14 октября, около 13:00 на расстоянии около 10 километров от села Акташ на горном хребте «Курайский» организованная группа туристов попала под камнепад. СК утверждает, что группа состояла из студентов НГУ. В результате камнепада от телесных повреждений погибла 18-летняя девочка. Двое получили травмы различной степени тяжести, их жизням ничего не угрожает.

— В настоящее время пострадавшая — 23-летняя жительница Иркутской области — с травмой головы доставлена в Акташскую больницу, где ей оказывается медицинская помощь, — рассказали в СК.

МЧС по Республике Алтай проводят поисково-спасательные работы. В ближайшее время второй пострадавший — 21-летний житель Перми — будет доставлен в больницу.

— Следователями регионального СК осуществлен выезд к месту происшествия для осуществления неотложных следственных действий, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего, — добавили в ведомстве.

Тело погибшей девушки направят следователям в экспертное учреждение для производства судебной медицинской экспертизы. Кроме того, следователям предстоит установить организатора туристического похода, во время которого пострадали туристы, и дать юридическую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.