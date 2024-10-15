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Криминал «Утверждает, что хотел разыграть»: египтянин заказал убийство жены в Омске

«Утверждает, что хотел разыграть»: египтянин заказал убийство жены в Омске

Мужчина до сих пор отрицает свою вину

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Мужчина делил с женой имущество и дочь

В Омске прокуратура предложила суду приговорить 42-летнего египтянина к 9 годам 10 месяцам лишения свободы. Мужчина заказал убийство собственной жены, сообщают наши коллеги из NGS55.RU.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина жил в Омске. Он захотел избавиться от 40-летней русской супруги, с которой уже разводился, чтобы не делить с ней имущество (квартиру, два автомобиля и гараж) и дочь. Мужчина обратился к знакомому с просьбой подыскать киллера, а тот сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

После этого сотрудник правоохранительных органов под видом киллера встретился с заказчиком. Последний сообщил, что готов заплатить за убийство жены 700 тысяч рублей, а также попросил впоследствии за 1,5 миллиона рублей убить еще одну знакомую женщину.

В феврале прошлого года полиция инсценировала убийство супруги, а самого мужчину задержали в момент передачи денег — 3 тысяч евро киллеру.

Сейчас мужчина обвиняется по статье «Организация и пособничество в убийстве, приготовление к убийству по найму из корыстных побуждений двух лиц». Свою вину мужчина не признал. Он утверждает, что хотел всех разыграть.

— В прениях сторон прокурор предложил суду назначить мужчине наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Также государственный обвинитель настаивал на необходимости удовлетворения гражданских исков, заявленных потерпевшими, о взыскании с подсудимого по 1 миллиону рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда, — добавили в надзорном ведомстве.

Следующее судебное заседание, где состоятся прения стороны защиты и последнее слово мужчины, пройдет в Куйбышевском районном суде 18 октября.

Недавно стало известно, что в Новосибирске транспортные полицейские задержали мужчину, которого 17 лет разыскивали за убийство. У него был с собой пистолет.

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