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Автоинспекторов подозревают в вымогательстве взятки

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Криминал Потребовали 30 тысяч: автоинспекторов подозревают в вымогательстве взятки у сибирячки на «Опеле»

Потребовали 30 тысяч: автоинспекторов подозревают в вымогательстве взятки у сибирячки на «Опеле»

Полицейские дежурили в Ленинском районе

823
8 комментариев

Сейчас инспекторы находятся под стражей

В Новосибирске сотрудники полиции подозреваются в вымогательстве взятки. Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело.

По версии следствия ночью 27 мая этого года инспекторы ДПС, когда были на маршруте патрулирования в Ленинском районе, остановили автомобиль марки Opel Meriva.

За рулем была местная жительница. Инспекторы сообщили женщине, что она совершила административное правонарушение. А потом сказали, что они могут не составлять протокол об административном правонарушении, и потребовали у женщины 30 тысяч в качестве взятки.

Дело возбудили по материалам, которые предоставила собственная безопасность МВД по Новосибирской области. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Дело возбуждено по пункту «б», части 5, статьи 290 УК РФ (вымогательство взятки должностным лицом).

В пресс-службе МВД добавили, что при подтверждении вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание.

В Управлении судебного департамента рассказали, что инспекторы Галки и Сулейманов искусственно создали условия, которые навели потерпевшую на мысль, что она совершила правонарушение, а её автомобиль подлежит эвакуации на штрафстоянку. Деньги местная жительница передала в тот же день.

Гаишника Александра Гусева, которого обвиняли в убийстве 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева, и еще двух сотрудников уволили из Госавтоинспекции. Они скрылись с места ДТП после погони за подростками на питбайке.

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Комментарии
10
28131500
4 минуты
....что инспекторы Галки и Сулейманов искусственно создали условия... Шаталова, какие такие Галки?
28131500
7 минут
Это всё на камеру они говорили? Или при отключенной?
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