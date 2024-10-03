Потребовали 30 тысяч: автоинспекторов подозревают в вымогательстве взятки у сибирячки на «Опеле»

Сейчас инспекторы находятся под стражей Источник: Суды общей юрисдикции Новосибирской области / Вконтакте











В Новосибирске сотрудники полиции подозреваются в вымогательстве взятки. Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело.

По версии следствия ночью 27 мая этого года инспекторы ДПС, когда были на маршруте патрулирования в Ленинском районе, остановили автомобиль марки Opel Meriva.

За рулем была местная жительница. Инспекторы сообщили женщине, что она совершила административное правонарушение. А потом сказали, что они могут не составлять протокол об административном правонарушении, и потребовали у женщины 30 тысяч в качестве взятки.

Дело возбудили по материалам, которые предоставила собственная безопасность МВД по Новосибирской области. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Дело возбуждено по пункту «б», части 5, статьи 290 УК РФ (вымогательство взятки должностным лицом).

В пресс-службе МВД добавили, что при подтверждении вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание.

В Управлении судебного департамента рассказали, что инспекторы Галки и Сулейманов искусственно создали условия, которые навели потерпевшую на мысль, что она совершила правонарушение, а её автомобиль подлежит эвакуации на штрафстоянку. Деньги местная жительница передала в тот же день.