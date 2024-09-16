Подпольное казино накрыли в Новосибирске — оно не проработало и года

От идеи создать казино до отправки дела в суд прошло всего полгода Источник: СУ СКР по НСО











Нелегальное казино накрыли в Ленинском районе Новосибирска. Об этом рассказали в пресс-службах следственного управления СК и прокуратуры Новосибирской области.

Ведомства отчитались об итогах расследования уголовного дела, возбужденного по статье 171.2 УК РФ (Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, игры проводились по адресу Титова, 19.

— В 2024 году год жители областного центра в составе группы лиц организовали незаконную деятельность игрового зала вне игорной зоны на территории Ленинского района города Новосибирска. Игры проводились с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также игрового оборудования в виде персональных компьютеров с заранее установленной игровой программой. Денежные средства посетители передавали администратору игрового зала в наличной форме, — рассказали в СК.

Накануне предварительное расследование было закончено, материалы следователи направили в суд. Участникам группы грозит до 4 лет колонии и полумиллионный штраф

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр.