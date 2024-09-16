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Криминал Подпольное казино накрыли в Новосибирске — оно не проработало и года

Подпольное казино накрыли в Новосибирске — оно не проработало и года

Следователи закончили расследование дела и направили его в суд

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2 комментария

От идеи создать казино до отправки дела в суд прошло всего полгода

Нелегальное казино накрыли в Ленинском районе Новосибирска. Об этом рассказали в пресс-службах следственного управления СК и прокуратуры Новосибирской области.

Ведомства отчитались об итогах расследования уголовного дела, возбужденного по статье 171.2 УК РФ (Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, игры проводились по адресу Титова, 19.

— В 2024 году год жители областного центра в составе группы лиц организовали незаконную деятельность игрового зала вне игорной зоны на территории Ленинского района города Новосибирска. Игры проводились с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также игрового оборудования в виде персональных компьютеров с заранее установленной игровой программой. Денежные средства посетители передавали администратору игрового зала в наличной форме, — рассказали в СК.

Накануне предварительное расследование было закончено, материалы следователи направили в суд. Участникам группы грозит до 4 лет колонии и полумиллионный штраф

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр.

Ранее НГС писал о том, что нелегальное казино в Татарске стоило свободы местному начальнику участковых. Он помог игорному заведению и оказался под следствием.

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Комментарии
4
Гость
16 сентября 2024, 10:36
Видимо конкуренты больше платят за крышу
Гость
16 сентября 2024, 10:44
"не проработало и года" это же ДОСТИЖЕНИЕ, а по факту позорище - местные почти всегда знают где подобные заведения работают, а вот органы беспорядка ничего не видят
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