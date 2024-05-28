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Криминал эксклюзив Разрулил: начальник участковых в Татарске помог нелегальному казино — на него завели уголовное дело

Разрулил: начальник участковых в Татарске помог нелегальному казино — на него завели уголовное дело

Должностное преступление полицейского выявили сотрудники ФСБ

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Обвиняемым по делу проходит 43-летний Сергей Манаков

В Новосибирской области в отношении начальника отдела участковых и по делам несовершеннолетних МО МВД «Татарский» Сергея Манакова возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ).

Полицейского обвинили в сокрытии преступления, связанного с проведением нелегальных азартных игр, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

По версии следствия, в июле 2023 года в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что в Татарске проводят нелегальные азартные игры. Отработать информацию поручили 43-летнему начальнику участковых местного отдела полиции Сергею Манакову. Он, выяснив точный адрес подпольного казино, решил его не афишировать, а наоборот — помочь бизнесменам скрыть преступную деятельность. Следователи полагают, что Манаков действовал «из личной заинтересованности».

Полицейский посоветовал администратору игрового клуба выйти на связь с заявителем и убедить его изменить показания. В результате мужчина объяснил полицейским, что его сообщение о подпольном казино на самом деле было ложным. Впоследствии заявителя привлекли к административной ответственности, назначив штраф. По идее Манакова, этот штраф должна была оплатить администратор игрового клуба.

Должностное преступление начальника участковых выявили сотрудники ФСБ. Накануне следователи Следственного комитета возбудили в отношении Сергея Манакова уголовное дело о превышении полномочий. Расследование продолжается.

В январе в Татарском районе под уголовное дело попал начальник изолятора опорного пункта «Усть-Таркский» Максим Вавилов. Его обвинили в давлении на следователя, который занимается громким делом об исчезновении и убийстве 15-летней школьницы.

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Полицейский Уголовное дело Превышение полномочий полицейскими Подпольное казино
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