Учительница осталась без квартиры и машины после звонка мошенников — история

Мошенники представились сотрудниками ФСБ Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Аферисты обвели вокруг пальца учительницу из Тюмени. Марина Легрова преподает в школе более 40 лет, но вынуждена была уволиться. В один момент она лишилась не только денег, но и машины и квартиры. Мошенники действовали по классической схеме. Они запугали жертву, заставили ее взять кредиты и переоформить имущество. О том, как так произошло и как чувствует себя учительница, рассказывает 72.RU

Утром 2 июля 2024 года учительница химии и биологии Марина Легрова возвращалась в Тюмень из Кургана. И тут ей позвонила незнакомая женщина. Она представилась оператором связи и рассказала педагогу о том, что срочно надо «продлить срок действия аккаунта на портале госуслуг». Затем Марине Николаевне позвонила некая Ольга Савина, она представилась сотрудником «Росфинмониторинга» и заявила, что аккаунт учительницы в «Госуслугах» взломан, поэтому его надо срочно защитить.

— Говорит, моим делом о взломе «Госуслуг» будут заниматься они под контролем сотрудника ФСБ. Следом позвонил мужчина, который представился сотрудником спецслужб. Я начала сомневаться, что это всё на самом деле. Вдруг мошенники. Начала задавать вопросы. А он мне: «Как вы смеете разговаривать так с сотрудником ФСБ!» Я ему: «Может, вы президентом России назоветесь?», — рассказывает Марина Легрова.

Тем не менее аферистам удалось развеять сомнения учительницы и убедить ее в том, что это реальные сотрудники спецслужб. Марина Николаевна позже думала о том, что действия незнакомцев странные, но мастера манипуляций находили аргументы для того, чтобы она не сходила с нужного им пути.

— Воспитаны мы в советские времена. Начальство сказало сделать — мы, как пионеры, «всегда готов!», — объясняет свои действия Марина Николаевна.

Квартира учительницы теперь ей не принадлежит. Она ее продала по указке мошенников и отдала им деньги Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Помогал в «спасении аккаунта» фейковый сотрудник ФСБ. Он заверил Легрову в том, что ни в коем случае она не должна сообщать о ситуации посторонним людям, либо ей грозит уголовная ответственность. Мошенники всегда держали под контролем жертву. Они просили ее быть постоянно на связи. Даже убедили Марину Николаевну купить новый телефон, так как старый может разрядиться в ненужный момент.

Учительницу уверили в том, что ее имуществом хотят завладеть мошенники, поэтому срочно надо «внести изменения в регистрационные данные» на автомобиль RAV4. 19 июля снова позвонила Ольга Савина и сообщила, что приедет мужчина, который готов купить автомобиль. Конечно, преступники заявляли, что это нужно для фиктивной сделки, чтобы обмануть мошенников, которые хотят завладеть имуществом. Но всё это Марина Николаевна поймет намного позже. При встрече Легрова получила 800 тысяч рублей из рук неизвестных, а потом, по указанию Савиной, вернула их обратно этому же псевдопокупателю. В итоге педагог осталась и без денег, и без машины. На вопросы людей, которые могут попытаться ей помочь, были заготовлены «легенды». Так, по советам мошенников, соседу она сказала, что машину отдает в ремонт, а не продает. План обмана был проработан полностью. Все поездки по городу оплачивали незнакомцы.

Примерно таким же способом мошенники вытянули из учительницы 1,2 миллиона рублей, которые она взяла в кредит. Марина Николаевна весь день ездила по банкам и пыталась взять деньги. В большинстве случаев ей отказывали.

— Меня прогнали по всем банкам для того, чтобы я исчерпала какой-то кредитный лимит и мошенники, которыми меня пугали «сотрудники ФСБ», не могли взять деньги. Слава богу, что в некоторых банках отказывали. Согласились только в Сбербанке и ВТБ. В Сбербанке только попросили привезти копию трудовой и справку о доходах. Жаль, что дали… — рассказывает Марина Николаевна.

Легрова перевела полученные деньги на счета аферистов. Затем она выставила на продажу свою квартиру. Мошенники быстро нашли покупателя. К учительнице приехал неизвестный. Он вручил ей 3 миллиона рублей, которые она сразу же отдала мошенникам.

Когда Марина Николаевна засомневалась в том, что все делает правильно, фейковые сотрудники ФСБ напугали ее тем, что вызовут на Лубянку в Москву для проверки на детекторе лжи, потому что ее подозревают в сотрудничестве с «украинскими террористами».

— Слово «ФСБ» и «Лубянка» на меня подействовали магически, — вспоминает учительница.

Марина Легрова сама не понимает, как поверила мошенникам, потому что постоянно сомневалась в правдивости их слов Источник: Ирина Шарова / 72.RU











На том, что отняли квартиру, машину и деньги, мошенники не остановились. 25 июля они сообщили, что нужно приехать в Москву. Ольга Савина вызвала Легровой такси до аэропорта. Билеты уже были куплены. Легрова полетела в Москву. Там она провела день в хостеле, ожидая допроса на Лубянке. И там же узнала, что никуда ехать не нужно. Именно в этот момент она поняла, что стала жертвой мошенников. На свои деньги учительница вернулась домой и 28 июля обратилась в полицию.

После случившегося у педагога ухудшилось самочувствие. Поднялся сахар, с которым ранее были проблемы. Месяц учительницу обрабатывали мошенники и добились всего, чего хотели. Теперь она не владеет даже собственной квартирой.

Один раз к Марине Николаевне приезжали новые собственники жилья — они хотели снять с двери замок. Но вмешалась следователь и не позволила сделать это. На данный момент все сделки с имуществом заморожены. Известно, что машина учительницы теперь ездит по Екатеринбургу, за рулем новая владелица.

Марина Легрова вынуждена была уволиться с работы, потому что надо караулить квартиру. Учительница боится, что в любой момент останется без нее, а она прожила там 20 лет. Учителя и ученики, в том числе и бывшие, узнав о случившемся, скинулись деньгами на юриста, чтобы помог разобраться с делом.

Чем закончится эта история, пока не ясно. Ведется следствие.

На странице в соцсетях учительница попросила о помощи Источник: Марина Легрова









