Бастрыкин раскрыл размер взяток бывшего главного борца с новосибирской коррупцией

Владимира Вялкова задержали утром 11 апреля в его особняке, его отправили под стражу, в конец июня его срок пребывания в СИЗО продлили до 9 сентября 2024 года. При этом ранее в деле бывшего высокопоставленного силовика фигурировала другая сумма взятки — 35 миллионов рублей. Источник НГС сообщал, что бывший начальник городского УЭБиПК дал показания, в которых были названы имена около 35 бывших и действующих сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры, возможно причастных к разного рода преступлениям. Считается, что в перечне силовиков с большой долей вероятности есть и имя Владимира Вялкова.