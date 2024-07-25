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Криминал Бастрыкин раскрыл размер взяток бывшего главного борца с новосибирской коррупцией

Бастрыкин раскрыл размер взяток бывшего главного борца с новосибирской коррупцией

По уголовному делу арестовано имущество на 102 миллиона рублей

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14 комментариев
Владимира Вялкова задержали 11 апреля в собственном особняке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл размер взятки, которую получил бывший начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по НСО Владимир Вялков. Об этом глава ведомства сообщил в интервью «Российской газете».

Бастрыкин заявил, что Вялков получил взятки на общую сумму более 71 миллиона рублей за покровительство производителям контрафактного алкоголя.

— В отношении имущества взяткополучателя, посредника и иных лиц приняты обеспечительные меры, наложен арест на сумму более 102 млн рублей, — также заявил Александр Бастрыкин.

Владимира Вялкова задержали утром 11 апреля в его особняке, его отправили под стражу, в конец июня его срок пребывания в СИЗО продлили до 9 сентября 2024 года. При этом ранее в деле бывшего высокопоставленного силовика фигурировала другая сумма взятки — 35 миллионов рублей. Источник НГС сообщал, что бывший начальник городского УЭБиПК дал показания, в которых были названы имена около 35 бывших и действующих сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры, возможно причастных к разного рода преступлениям. Считается, что в перечне силовиков с большой долей вероятности есть и имя Владимира Вялкова.

В начале июля НГС публиковал материал с хронологией событий и скандальными деталями одного из самых резонансных уголовных дел последний лет. Мы попытались разобраться, кто сдал экс-главного борца с коррупцией Новосибирской области.

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Новосибирск МВД Владимир Вялков Следственный комитет РФ Александр Бастрыкин
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Комментарии
14
Barmaleя
25 июля 2024, 17:48
Передать привет нужно заместителю начальника отдела полиции № 7 "Ленинский" А.А.Дорофееву от цыган, торгующих на крыльце ГУМа "Россия" уже долгие годы. Сам А.А.Дррофеев утверждает (письменно), что их там нет. Есть, нет, а велели кланяться. У них все хорошо. А полицейские из Будки-На-Газоне категорически отказываются как-то реагировать на сей факт. Как бы на меня не среагировали. А пока поем песню Юрия Антонова "Под КРЫШЕЙ дома своего..."
ВспыЖ
25 июля 2024, 17:46
А то, что борец с коррупцией жил в особняке- никто не видел?
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