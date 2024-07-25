Бастрыкин раскрыл размер взяток бывшего главного борца с новосибирской коррупцией

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл размер взятки, которую получил бывший начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по НСО Владимир Вялков. Об этом глава ведомства сообщил в интервью «Российской газете».
Бастрыкин заявил, что Вялков получил взятки на общую сумму более 71 миллиона рублей за покровительство производителям контрафактного алкоголя.
— В отношении имущества взяткополучателя, посредника и иных лиц приняты обеспечительные меры, наложен арест на сумму более 102 млн рублей, — также заявил Александр Бастрыкин.
Владимира Вялкова задержали утром 11 апреля в его особняке, его отправили под стражу, в конец июня его срок пребывания в СИЗО продлили до 9 сентября 2024 года. При этом ранее в деле бывшего высокопоставленного силовика фигурировала другая сумма взятки — 35 миллионов рублей. Источник НГС сообщал, что бывший начальник городского УЭБиПК дал показания, в которых были названы имена около 35 бывших и действующих сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры, возможно причастных к разного рода преступлениям. Считается, что в перечне силовиков с большой долей вероятности есть и имя Владимира Вялкова.
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