Начальника бийской полиции обвиняют в «сливе» конфиденциальной информации: подробности

Еганян работает в органах с 2004-го Источник: МВД «Бийское» / t.me











Начальнику МУ МВД «Бийское» Сергею Еганяну предъявили обвинение по уголовной статье, связанной с неправомерным доступом к компьютерной информации. Об этом рассказали в пресс-службе алтайского Следкома.

По данным следствия, Еганян, имея доступ к различным банкам данных информационных систем МВД России, как регионального, так и федерального уровня, по просьбе своего знакомого «сливал» данные об интересующих мужчину гражданах. Там также содержались персональная информация. Все Еганян отправлял через мессенджер.



Обвинение ему предъявили по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).



На данный момент Еганяна уже задержали.



— Следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности обвиняемого, — прокомментировали в СК.



В пресс-службе ГУ МВД по краю подтвердили задержание.



— При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, — ответили в полиции.



38-летний Сергей Еганян работает в органах с 2004-го. После учебы служил в ОВД по Третьяковскому району оперуполномоченным отделения уголовного розыска. С 2011 по 2016 работал МВД «Змеиногорский». Потом, в 2016 году стал замначальника полиции по оперативной работе Заринского МВД, позже возглавил его. В июле 2021 года возглавил полицию МУ МВД России «Бийское».