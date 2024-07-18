Суд оставил экс-гендиректора ФК «Новосибирск» в СИЗО ещё на два месяца

Андрея Перлова задержали по подозрению в мошенничестве в конце марта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бывшему генерального директора ФК «Новосибирск» (переименован в ФК «Сибирь») продлили меру пресечения — Андрей Перлов останется в СИЗО ещё на два месяца. Заседание прошло 18 июля в Дзержинском районном суде, сообщил редакции НГС один из родственников обвиняемого.



Защитник в разговоре с НГС отказался комментировать итоги заседания.



НГС обратился за комментарием в Управление судебного департамента в Новосибирской области, на момент публикации ответа не последовало.

Олимпийский чемпион по спортивной ходьбе и бывший директор ФК «Новосибирск» находится в СИЗО уже несколько месяцев. Андрея Перлова арестовали по обвинению в мошенничестве и растрате бюджетных средств в конце марта. Адвокат спортсмена уверен, что оснований для возбуждения дела не было, и уже несколько раз обжаловал постановление. 11 июня суд рассмотрел очередную жалобу. НГС приводил доводы Андрея Перлова и его защиты с последнего судебного заседания.

Перлов дважды предлагали подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО, но оба раза он отказывался. Впоследствии спортсмен и ещё несколько чиновников и политиков оказались в карцере СИЗО.