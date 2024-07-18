НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+28°

пасмурно, без осадков

ощущается как +29

3 м/c,

южн.

 739мм 55%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,09
EUR 96,30

СРОЧНО

Труп мужчины нашли под окнами ЖК на Военной

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Хищение 62 млн из бюджета
Июльфест в Новосибирске
Метро на высоте 9 м
Лайфхаки для работодателей
Пожар на рынке
Как понизить холестерин едой
Федералы скупают Новосибирск
НГС в Telegram
Криминал эксклюзив Суд оставил экс-гендиректора ФК «Новосибирск» в СИЗО ещё на два месяца

Суд оставил экс-гендиректора ФК «Новосибирск» в СИЗО ещё на два месяца

Адвокату и обвиняемому запретили разглашать детали дела

229
1 комментарий
Андрея Перлова задержали по подозрению в мошенничестве в конце марта

Бывшему генерального директора ФК «Новосибирск» (переименован в ФК «Сибирь») продлили меру пресечения — Андрей Перлов останется в СИЗО ещё на два месяца. Заседание прошло 18 июля в Дзержинском районном суде, сообщил редакции НГС один из родственников обвиняемого.

Защитник в разговоре с НГС отказался комментировать итоги заседания.

НГС обратился за комментарием в Управление судебного департамента в Новосибирской области, на момент публикации ответа не последовало.

Олимпийский чемпион по спортивной ходьбе и бывший директор ФК «Новосибирск» находится в СИЗО уже несколько месяцев. Андрея Перлова арестовали по обвинению в мошенничестве и растрате бюджетных средств в конце марта. Адвокат спортсмена уверен, что оснований для возбуждения дела не было, и уже несколько раз обжаловал постановление. 11 июня суд рассмотрел очередную жалобу. НГС приводил доводы Андрея Перлова и его защиты с последнего судебного заседания.

Перлов дважды предлагали подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО, но оба раза он отказывался. Впоследствии спортсмен и ещё несколько чиновников и политиков оказались в карцере СИЗО.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Андрей Перлов Суд СИЗО
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
18 июля 2024, 13:56
🔥 Главное об СВО за 17 июля 🔥 от чего трясёт Ckyлёвыx иноагентов и прочую 3А-украинскую мраZЪ ВКС РФ продолжают экспресс-доставку подарков, а ВС России наступают, освобождая всё новые временно-оккупированные врагом территории. - отбиты 3 🥩-атаки каkл0-жив0тных, - заминусовано - свыше 1980* 🐷🐷 (или >384,9* тыс. с 04/06/23 👍), - разбито >80* ед. боевой и авто техники (>21,1 тыс. ед. с 04/06/23), в т.ч. 1 таnк, 7 боевых бронемашин, 32 артсистемы, 8 станций РЭБ/КББ, - поражены 136 объектов и скоплений сил врага, включая 12 складов БК и склад военно-техн. имущества, - ПВО сбиты - 59 БПЛА, 2 реакт. снаряда и авиабомба. ❗ *, цифры очень примерные, т.к. не учитывают огромных санпотерь и работу ВКС в глубине ВО территории 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! У врага давно уже нет ни малейших перспектив и Победа России ближе с каждым днём! 👍 Ну а либерастические / IIIкулёвские пробляDи из 5-й колонны, БЕГИТЕ или готовьтесь к денацификации ❗💀
Гость
18 июля 2024, 13:53
Вор должен сидеть в тюрьме или искупать вину на фронте! 👍
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Рекомендуем
Знакомства

Виталий,26

true_dru,32

Людмила,58

Eclipse,35

Умка,31

Olga,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление