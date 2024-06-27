НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+31°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+31°

пасмурно, без осадков

ощущается как +33

1 м/c,

южн.

 745мм 50%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,96
EUR 90,99

СРОЧНО

Двое пострадали в массовом ДТП

Как получить iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Суд над подпольными банкирами
Батл Сибири и Урала
Делят активы застройщика 90-х
Все чек-апы за отпуск
Ринулись в Китай
Последние квартиры в ипотеку
Опасная замена сахару
НГС в Telegram
Криминал Новосибирца осудили за нападение на полицейского — он бил сотрудника кружкой

Новосибирца осудили за нападение на полицейского — он бил сотрудника кружкой

Мужчине назначили условный срок

701
9 комментариев
Инцидент произошел в прошлом году

27 июня в Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины. Его обвинили в применении насилия в отношении полицейского, сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

Инцидент случился 31 октября прошлого года. Как сообщили в суде, в тот день сибиряка вызвали в отдел криминалистики СУ СК РФ по региону для проведения следственных действий. Там он стал агрессивно вести и выражаться нецензурной бранью.

— Дерин В.А. нанес сотруднику правоохранительных органов не менее одного удара керамической кружкой в область лица сотрудника, от чего кружка разбилась. Затем нанес не менее одного удара ручкой и частью корпуса кружки в область правого плеча сотруднику, — сказано в сообщении.

Мужчину обвинили по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Приговором суда сибиряка признали виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Уточняется, что приговор суда не вступил в законную силу.

В марте прошлого года мужчина устроил драку с полицейскими в супермаркете в Новосибирске. Потасовка попала на видео.

ПО ТЕМЕ
Приговор Уголовное дело Применение насилия к полицейскому Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
кулькулятр
27 июня 2024, 21:48
Следует выслушать и противную сторону, какой бы противной она не была.
Avatarus
27 июня 2024, 22:22
А когда будут судить полицию и прочих силовиков за аналогичное но в отношении граждан России а то как то однобоко полиция может а гражданин не может.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Margo,  40

Алексей Потапов,  37

Incognito,  21

Анна,  43

Костя,  31

Vitaliy,  49

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление