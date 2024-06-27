Новосибирца осудили за нападение на полицейского — он бил сотрудника кружкой

Инцидент произошел в прошлом году Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











27 июня в Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины. Его обвинили в применении насилия в отношении полицейского, сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.



Инцидент случился 31 октября прошлого года. Как сообщили в суде, в тот день сибиряка вызвали в отдел криминалистики СУ СК РФ по региону для проведения следственных действий. Там он стал агрессивно вести и выражаться нецензурной бранью.



— Дерин В.А. нанес сотруднику правоохранительных органов не менее одного удара керамической кружкой в область лица сотрудника, от чего кружка разбилась. Затем нанес не менее одного удара ручкой и частью корпуса кружки в область правого плеча сотруднику, — сказано в сообщении.



Мужчину обвинили по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Приговором суда сибиряка признали виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



Уточняется, что приговор суда не вступил в законную силу.

