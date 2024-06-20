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Криминал «Пацаны, я сдаюсь»: в центре Новосибирска задержали мужчину — у него из кармана выпал пистолет

«Пацаны, я сдаюсь»: в центре Новосибирска задержали мужчину — у него из кармана выпал пистолет

Инцидент произошел в центре Новосибирска

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4 комментария
Инцидент произошел на улице Советской

В Новосибирске на улице Советская задержали мужчину с пневматическим пистолетом. Как рассказали в АБ «Гвардия», к 10-этажному зданию вызвали ГБР в 1:07 ночи сегодня, 20 июня.

Когда на место прибыли сотрудники «Гвардии», под окнами дома стояла компания из трех мужчин и женщины. Как только они заметили брендированный автомобиль, то быстро попрощались и разошлись. Под окнами остался только мужчина, который на вид выглядел на 40–45 лет.

— По внешним признакам он был пьян. Заметив в окне дома на первом этаже зияющую круглую дыру, гвардейцы попросили пояснить его, что, собственно, происходит? На что мужчина ответил: «Пацаны, я сдаюсь» и протянул вперед руки, ожидая, что ему наденут наручники. Из кармана его джинсовой куртки на землю выпал пистолет. Нарушителя пришлось задержать, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности.

Кто-то из соседей вызвал на место сотрудников полиции, которые приехали вслед за «Гвардией». Мужчину передали полицейским. Обнаруженный пистолет оказался пневматическим.

Сотрудники агентства безопасности «Гвардия» и полицейские задержали двоих новосибирцев, которые три раза за день ограбили один и тот же продуктовый магазин.

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