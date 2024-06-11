Золотой пистолет, деньги и огромные дома: ФСБ задержала группу чиновников и силовиков на Кавказе. Видео

В Карачаево-Черкесии задержали высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов. ФСБ выявила их причастность к краже около 60 млн рублей. Эти деньги выделили республике по программе развития сельского хозяйства.
— В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства КЧР». Общий ущерб составил около 60 млн рублей, — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Силовики уже провели обыски и обнаружили деньги, телефоны, дорогие машины.
По данным Telegram-канала Mash, ФСБ задержала советника главы Карачаево-Черкесии Эльдара Байчорова, начальника отдела экономической безопасности МВД по республике подполковника Темирлана Байкулова и нескольких сотрудников Минсельхоза.