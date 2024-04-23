«Грим не мог замазать ее синее от побоев лицо». Как дочь добивается наказания для отчима, которого считает убийцей своей мамы

Обнаружив тело женщины с гематомами, участковый не стал вызывать следователей Источник: предоставлено дочерью погибшей Катериной Можеевой











В конце 2021 года в семье из подмосковных Мытищ случилось страшное горе: две дочери узнали о смерти своей мамы. Старшей дочери позвонил отчим и сказал, что она упала с лестницы на даче. История гибели 47-летней Натальи Гриневой оказалась запутанной. Тело жены пришлось многократно обследовать, обвинение постоянно перекраивали, а главный подозреваемый — муж погибшей — несколько раз менял свои показания.



После долгого следствия суд приговорил ее супруга Геннадия Гринева к двум годам исправительных работ. Все эти годы старшая дочь погибшей проводила собственное расследование и жаловалась на ошибки правоохранителей. Девушка смогла добиться пересмотра дела. Как выяснилось, с телефона отчима погибшей поступали угрозы, а с лестницы она упала вовсе не случайно. О всех деталях запутанной трагедии MSK1.RU рассказывает в этом материале.

«Упала горлом на бутылку»

Декабрь 2021-го. Супруги Наталья и Геннадий Гриневы приехали на дачу в город Александров Владимирской области на день рождения к друзьям. Спустя пару дней женщину нашли в собственном доме мертвой с черепно-мозговой травмой. Рядом были разбросаны рыболовные снасти, лыжи, тяжелый комод был слегка опрокинут, а обувь женщины валялась по разные стороны от тела.

Скорую вызвал Геннадий и объяснил, что вышел из дома на 15 минут, а когда вернулся, увидел жену. Участковый не заметил ничего странного ни в обстановке дома, ни в травмах на теле женщины и, решив, что она скончалась после случайного падения с лестницы, не стал вызывать на место следственную группу.

Через день в местный морг приехала дочь погибшей — Катерина Можеева. Геннадий Гринев — не родной отец девушки: с Натальей они поженились в 2008 году уже в зрелом возрасте, имея за плечами детей от первых браков.

— В день смерти мне позвонил отчим, он сказал, что мама упала горлом на бутылку (речь о двухлитровой пластиковой бутылке лимонада, которую нашли на месте. — Прим. ред.), — рассказала MSK1.RU девушка. — Он повторял, что оставил на ней синяки, когда делал искусственное дыхание. Очень боялся приезда полиции и говорил, что смерть повесят на него, решив, что он ее душил.

Источник: предоставлено дочерью погибшей Катериной Можеевой











По его словам (речь о первых показаниях Гринева), в день трагедии женщина страдала от сильного похмелья, ходила по дому, шатаясь, билась обо все углы и разговаривала с космосом. Такая версия событий никому, кроме Катерины, не показалась странной. Уже 24 декабря Наталью Гриневу похоронили. Ее дочь всё же решила подать заявление в Следственный комитет. Как выяснилось позже, ее подозрения оказались небеспочвенными.

— Посмертный грим не мог замазать ее синее от побоев лицо, а руки были в жутких ссадинах, — описала девушка картину, которую увидела, прощаясь с мамой.

Дело и эксгумация

Спустя месяц после похорон следователи всё-таки усмотрели в случайном падении на бутылку лимонада криминал. СК Владимирской области возбудил уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ). Максимум, который обычно грозит преступнику по этой статье — два года в колонии.

Причинение смерти по неосторожности — это неумышленное (случайное) действие или бездействие, которое привело к смерти другого человека. В современном Уголовном кодексе РФ статья 109 исключена из понятия убийство. От умышленного убийства причинение смерти по неосторожности отличают тем, что человек не собирался причинять смерть.



Результаты посмертной экспертизы пришли только спустя полтора месяца. Они показали, что в крови Натальи Гриневой не было алкоголя . Но главной версией следствия всё еще оставалась случайная смерть женщины.



По словам дочери погибшей, до февраля 2022 года расследование никак не двигалось с места, и только после смены следователя дело сдвинулось с мертвой точки. В марте Екатерина добилась эксгумации тела и повторной экспертизы. Результаты были шокирующими.



Согласно новому заключению, смерть Гриневой наступила от четырех черепно-мозговых травм — женщина могла умереть от нескольких ударов тупым предметом по голове. На спине, руках и ногах обнаружили большое количество кровоизлияний. После такого заключения версию случайного падения с лестницы официально опровергли .

Источник: предоставлено дочерью погибшей Катериной Можеевой











Источник: предоставлено дочерью погибшей Катериной Можеевой











Несмотря на новые доказательства, муж погибшей еще полгода оставался на свободе. Его задержали лишь после очередной смены следователя по делу в ноябре 2022 года. Причиной стало то, что Гринев воспользовался телефоном, с которого Наталье Гриневой незадолго до смерти поступали угрозы .

«Твой телефон к компьютеру подключили»

Следователям было известно, что убитой с неизвестных номеров приходили сообщения с угрозами. Лексика в них была похожа: полна мата и оскорблений:

— Вафлить тебя не будем, мужа твоего жалко, **[офигительный] чувак, с правильными людьми общается.

17 ноября 2022 года одним из номеров воспользовался Геннадий Гринев. После он сознался, что СМС с запугиваниями писал он.

Источник: материалы дела











Катерина рассказала MSK1.RU, что отношения ее погибшей мамы с отчимом спустя 25 лет были далеко не так прекрасны, как поначалу. Наталья встретила другого мужчину, требовала развода, и между супругами не утихали имущественные скандалы. Новый приятель погибшей на допросе заявил, что она боялась Геннадия, он якобы преследовал супругу и даже устанавливал шпионские программы на ее телефон.

Новые обстоятельства позволили отправить Гринева под арест и изменить обвинение: теперь ему вменили новую статью — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» (ст. 111 УК РФ) , по которой ему уже могло грозить до 15 лет колонии.

Ссора из-за переписок?

После ареста мужчина в корне изменил свои показания: предыдущие уж слишком противоречили выводам экспертиз. Тогда он отказался от истории с внезапным падением Натальи из-за похмелья и сознался, что они с женой ссорились и в день ее смерти. Его новая версия произошедшего выглядела так:



18 декабря 2021 года Геннадий с супругой пошли к кому-то на день рождения. После встречи, около десяти часов вечера, Наталья вышла на улицу, а когда вернулась, рассказала, что упала на лестнице и ударилась головой. На следующий день она также несколько раз падала и спотыкалась, правда, по новой версии, не из-за похмелья, а плохого самочувствия. Он также заметил, что его жена всё время сидит в телефоне и с кем-то переписывается, из-за чего они поругались.



Затем женщина попросила его убрать рыбацкие принадлежности и перенести матрац на второй этаж. Во время уборки — это было после 17 часов — Наталья продолжала с кем-то переписываться, Геннадий разозлился и решил выхватить у нее телефон. Тогда началась потасовка, во время которой он толкнул жену в спину. Женщина упала и ударилась головой о ступени.



По словам мужчины, он не думал, что ей нужна помощь, и ушел из квартиры проветриться. А когда вернулся, увидел, что жена лежит на том же месте, при этом издает какие-то звуки. Как утверждает мужчина, он пытался помочь ей. В какой-то момент всё же понял, что она умерла, но всё равно вызвал скорую помощь.

Источник: предоставлено дочерью погибшей Катериной Можеевой











Новые показания не убедили близких погибшей: дочь и друг Натальи указывали, что на их сообщения и звонки она перестала отвечать уже утром и не могла ни с кем переписываться в пять часов вечера. Тем не менее следователей новая версия устроила и после месяца в СИЗО Гринева отпустили. А дело переквалифицировали обратно на более мягкую статью «Причинение смерти по неосторожности» .

Наказание за смерть жены

В таком виде дело в январе 2023 года поступило в Александровский городской суд Владимирской области. По итогам разбирательства 24 июля 2023 года мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили два года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Суд счел смягчающими обстоятельствами то, что мужчина «сознался в содеянном» и «пытался оказать помощь погибшей». Но и это не устроило сторону защиты подсудимого, в апелляции они пытались добиться, чтобы срок исправительных работ сократили до одного года.

Обжаловала дело и потерпевшая сторона — дочь Натальи. Она указала, что показания отчима постоянно менялись, а также, что происхождение травм матери в суде не исследовали должным образом. Катерина также возразила против того, что признание вины Гриневым сочли смягчающим обстоятельством, так как он дал их только после экспертиз. В итоге дело отправили на новое рассмотрение.



MSK1.RU связался с Геннадием Гриневым. Он сказал, что решение о пересмотре дела его удивило и что он всё еще остается под подпиской о невыезде. Показания, которые давал мужчина следствию, остаются такими же. На вопрос корреспондента о том, как смерть жены и последующее уголовное дело отразились на его жизни, он сказал: «Нервотрепка разве не влияет на жизнь?»