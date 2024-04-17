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Криминал Смерть на Первомайке: полиция нашла подозреваемого в жестоком преступлении 17-летней давности

Смерть на Первомайке: полиция нашла подозреваемого в жестоком преступлении 17-летней давности

Обвиняемого этапировали в Новосибирск из Алтайского края

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Задержанного поместили под стражу

На Алтае нашли жителя республики Узбекистан, которого подозревают в смерти новосибирца — преступление было совершено 17 лет назад. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

— В мае 2007 года в одной из квартир в Первомайском районе города Новосибирска обнаружен житель региона с ножевыми ранениями, от которых он скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении, — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемого объявили в федеральный розыск, но ему удалось скрыться — расследование приостановили.

Уроженец Узбекистана рассказал силовикам, как напал на мужчину

Следующие 15 лет силовики искали преступника. В феврале 2024 года подозреваемый пересёк границу в Алтайском крае — следователи узнали об этом и задержали предполагаемого преступника. Его этапировали в Новосибирск, где подтвердили его причастность к преступлению.

— С обвиняемым проведена проверка показаний на месте, где он подробно описал способ совершения убийства. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — добавили в СК.

Обвиняемый находится в СИЗО.

Ранее НГС писал, что новосибирца будут судить за убийство 25-летней давности.

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Новосибирск Убийство Следком Алтайский край
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