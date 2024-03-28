В Новосибирской области страховой агент присвоила почти 500 тысяч рублей — как её наказали

Осужденная работала в Барабинском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Барабинский районный суд вынес приговор местной жительнице Ксении Артемовой, которая обвинялась в растрате почти 500 тысяч рублей. Информацию об этом распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.



Артемова, как установил суд, работала субагентом по оформлению страховых полисов. Во время работы она присвоила вверенные ей деньги на сумму 476 тысяч 835 рублей и 95 копеек. Женщина стала фигуранткой уголовного дела о присвоении средств в крупном размере (ч.3 ст. 160 УК РФ).



Уголовное дело было рассмотрено судом. Тот вынес вердикт — Артемова получила 1 год и 10 месяцев условно с испытательным сроком в полтора года. С неё также взыскали 476 тысяч 835 рублей похищенных средств.



Приговор не вступил в законную силу.

