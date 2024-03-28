НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

1 м/c,

южн.

 746мм 92%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,26
EUR 99,71
Реклама

СРОЧНО

Дрифтеры потеряли в пожаре машины на 4 миллиона

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Смерть девушки в ДТП
Как найти работу в ИТ-компании
Мошенники взялись за детей
Кандидаты в шорт-лист премии
Образы с китайской барахолки
Доступное протезирование зубов
НГС в Telegram
Криминал В Новосибирской области страховой агент присвоила почти 500 тысяч рублей — как её наказали

В Новосибирской области страховой агент присвоила почти 500 тысяч рублей — как её наказали

Женщина стала фигурантом уголовного дела о присвоении чужого имущества в крупном размере

370
Написать комментарий
Осужденная работала в Барабинском районе

Барабинский районный суд вынес приговор местной жительнице Ксении Артемовой, которая обвинялась в растрате почти 500 тысяч рублей. Информацию об этом распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Артемова, как установил суд, работала субагентом по оформлению страховых полисов. Во время работы она присвоила вверенные ей деньги на сумму 476 тысяч 835 рублей и 95 копеек. Женщина стала фигуранткой уголовного дела о присвоении средств в крупном размере (ч.3 ст. 160 УК РФ).

Уголовное дело было рассмотрено судом. Тот вынес вердикт — Артемова получила 1 год и 10 месяцев условно с испытательным сроком в полтора года. С неё также взыскали 476 тысяч 835 рублей похищенных средств.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее жительнице Новосибирска вынесли приговор за попытку сжечь новую знакомую. Обидчицу фигурантка уголовного дела вытащила в подъезд за волосы.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Барабинский район Суд Прокуратура
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чуть не погибла!»: путешественница честно рассказала о плюсах и минусах зимовки в Сочи
Влада Красоткина
журналистка
Мнение
«Символ любить не обязательно»: журналистка НГС — о том, почему Алла Пугачева великая артистка, и останется ей, какой бы статус ни получила
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Взрослому-то не по себе, а как сына отправлять?»: мама ребенка с аутизмом — о покупках в супермаркетах в компании с собаками
Мавлиха Бикбулатова
Мама особого ребенка
Рекомендуем
Знакомства

Егор,  35

Denval,  46

Максим,  49

Annita,  38

Артем,  25

Anton,  43

Начать знакомиться
Объявления

Чистокровная бенгальская кошечка редкого оттенка

35 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление