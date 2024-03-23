Подозреваемые в теракте в Crocus City Hall задержаны

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о задержании машины с предполагаемыми участниками теракта к «Крокус Сити Хол». Один из них задержан, остальные скрылись в лесу, после чего задержали второго предполагаемого участника.
— По предварительной информации, «Рено», на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе дер. Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться, — заявил Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
По данным депутата, в ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства.
В салоне «Рено» найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.
Фотографию расстрелянной машины публикует BAZA. Это тот самый автормобиль, о розыске которого сообщалось еще в ночь на 23 марта.
Предположительно, задержанные — граждане Таджикистана. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики, власти Таджикистана находятся в контакте с РФ по вопросу предполагаемого участия своих граждан в теракте в Подмосковье, сообщили в МИД.
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