Присылали страшные видео: сибирячку запугали коллекторы из-за чужого долга

Жительница Новосибирска Анна Федукина заявила в эфире канала РЕН ТВ, что ее запугали коллекторы из-за долга сына. По словам сибирячки, ей угрожали, говорили, что отрежут голову и оскорбляли. На ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Эфир, в котором рассказали о ситуации Анны Федукиной, вышел на телеканале РЕН ТВ. В программе «Экстренный вызов» женщина рассказала, что ей постоянно звонили на телефон, присылали страшные видеоролики в мессенджерах. Женщину запугали настолько, что она боялась выходить на улицу и ночевала не у себя дома, а у друзей или родственников.
— Просто мне позвонили, начали меня оскорблять, я скинула телефон. Мне перезванивают, опять оскорбления. Волосы дыбом по коже, мурашки. Как будто они стоят у калитки, чтобы я выносила деньги, — рассказала РЕН ТВ Анна Федукина.
Коллекторы требовали, чтобы женщина оплатила кредит, который она сама не брала и не знала о нем. Оказалось, должником был ее сын, он взял в микрофинансовой организации займ, никому не сказав об этом. Мужчина не вернул деньги вовремя, тогда начали копиться проценты. Коллекторы поняли, что с ним договориться не получится, поэтому решили надавить на мать.
— Они пробили меня, звонили на работу, узнали, какая у меня зарплата, сколько у меня кредитов. Присылали видео, как отрезают голову человеку. Там заштриховано. Сказали: «следующая голова — твоя», — говорит Анна Федукина.
Спустя время женщина обратилась к судебным приставам, сотрудники установили, что финансовая организация нарушила правила. По договору работники не должны передавать данные должника третьим лицам, в том числе, коллекторам. На кредитную организацию составили три административных протокола и заставили выплатить штраф в 125 тысяч рублей.
После выпуска телеканала РЕН ТВ на ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По данному факту следователи по Новосибирской области организовали процессуальную проверку по статьям 137 и 163 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, вымогательство). Бастрыкин поручил руководителю СК по региону Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах произошедшего.
Недавно НГС писал о том, что сибирячку через суд пришлось доказывать, что он не брал микрокредит, его же начали доставать коллекторы.