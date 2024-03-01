Присылали страшные видео: сибирячку запугали коллекторы из-за чужого долга

Коллекторы требовали, чтобы женщина оплатила кредит, который она сама не брала и не знала о нем. Оказалось, должником был ее сын, он взял в микрофинансовой организации займ, никому не сказав об этом. Мужчина не вернул деньги вовремя, тогда начали копиться проценты. Коллекторы поняли, что с ним договориться не получится, поэтому решили надавить на мать.

