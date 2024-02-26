Сотрудница новосибирского автовокзала вынесла полмиллиона рублей из кассы

В Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело кассира автовокзала. Женщину признали виновной в присвоении полумиллиона рублей, который принадлежит предприятию.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Суд установил, что в период с сентября 2022 года по январь этого года сибирячка работала старшим билетным кассиром автовокзала. Женщина, используя служебное положение, присвоила деньги из кассы предприятия.
— Присвоила денежные средства из кассы автовокзала в размере 500 тыс. рублей, принадлежащие ООО «Автовокзал-Главный», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело в отношении сибирячки возбудили по по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). В прокуратуре уточнили, что сотрудница автовокзала признала вину и вернула 100 тысяч рублей в кассу.
— Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года, с возложением дополнительных обязанностей. Исковые требования о взыскании 400 тыс. рублей удовлетворены, — уточнили в прокуратуре.
В сообщении сказано, что приговор не вступил в законную силу. Дело рассмотрели в Дзержинском районном суде.
Летом прошлого года в суд Новосибирской области поступило уголовное дело двух администраторов гостиницы. Их обвинили в присвоении средств отеля в крупном размере.