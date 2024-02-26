Сотрудница новосибирского автовокзала вынесла полмиллиона рублей из кассы

В Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело кассира автовокзала. Женщину признали виновной в присвоении полумиллиона рублей, который принадлежит предприятию.



Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Суд установил, что в период с сентября 2022 года по январь этого года сибирячка работала старшим билетным кассиром автовокзала. Женщина, используя служебное положение, присвоила деньги из кассы предприятия.

