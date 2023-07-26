Сибирячки пойдут под суд за хищение в сети отелей — они забрали из кассы гостиницы полмиллиона рублей

Детали уголовного дела в отношении Жакалдыковой Альбины и Пузыны Ангелины появились на сайте Купинского районного суда. Как уточняется в сообщении, сибирячки работали на своих должностях в гостинице ООО «Максрумс» без оформления трудового договора. 8 августа прошлого года администраторы решили похитить деньги, которые поступят в кассу отеля, без предоставления отчетной документации.

