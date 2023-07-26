Сибирячки пойдут под суд за хищение в сети отелей — они забрали из кассы гостиницы полмиллиона рублей

В Купинский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело в отношении двух администраторов гостиницы. Их обвинили в присвоении средств отеля в крупном размере.
Детали уголовного дела в отношении Жакалдыковой Альбины и Пузыны Ангелины появились на сайте Купинского районного суда. Как уточняется в сообщении, сибирячки работали на своих должностях в гостинице ООО «Максрумс» без оформления трудового договора. 8 августа прошлого года администраторы решили похитить деньги, которые поступят в кассу отеля, без предоставления отчетной документации.
В этот же день Альбина Жакалдыкова забрала денежные средства гостиницы в размере
Ситуация повторилась 31 августа. Жительницы Новосибирской области вновь захотели забрать средства гостиницы, после чего Жакалдыкова взяла из кассы отеля
Как сообщает сервис «Контур.Фокус», ООО «Максрумс» образовали в 2020 году в Ярославской области, генеральным директором выступает Дмитрий Волошин, учредителем — Андрей Черешнев. На конец 2022 года выручка организации составила 15,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 191 тысячу рублей.
— Таким образом, в период с 08.08.2022 по 31.08.2022
Уголовное дело возбуждено по
По данным федерального перечня туристических объектов Федерального агентства по туризму, ООО «Максрумс» принадлежит отель «Максрумс Купино». Гостинице присвоили категорию «три звезды», соответствующее свидетельство действует до 11 сентября 2025 года. Кроме Купино, компания зарегистрировала хостелы в Здвинске, Новосибирске и Рыбинске Ярославской области.
В конце июня появилась информация, что в Ленинградской области задержали жительницу Новосибирска по подозрению в поджоге. Сибирячка, предположительно, подожгла коридор гостиницы, материальный ущерб составил 1,7 миллиона рублей.