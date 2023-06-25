Туристку из Новосибирска задержали из-за поджога гостиницы «Шишки на Лампушке» под Петербургом

54-летнюю жительницу Новосибирска задержали в поселке Раздольный Ленинградской области. Ее подозревают в поджоге, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
— Женщина совершила поджог коридора гостиницы на территории базы отдыха «Шишки на Лампушке» в поселке Раздолье Приозерского района Ленинградской области. Материальный ущерб составил
Задержанная стала фигурантом уголовного дела об умышленном повреждении чужого имущества. В полиции сообщили, что установили личность подозреваемой на следующий день после подачи заявления о поджоге (сам инцидент произошел 22 июня).
Сегодня в новосибирской квартире на Блюхера произошло два пожара за 75 минут — в поджоге подозревают жителя-должника. За утро сотрудники МЧС дважды выезжали по одному адресу тушить огонь.