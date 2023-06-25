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Туристку из Новосибирска задержали из-за поджога гостиницы «Шишки на Лампушке» под Петербургом

Женщина предположительно подожгла коридор гостиницы «Шишки на Лампушке», ущерб оценивается в 1,7 млн

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54-летнюю жительницу Новосибирска задержали в поселке Раздольный Ленинградской области. Ее подозревают в поджоге, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— Женщина совершила поджог коридора гостиницы на территории базы отдыха «Шишки на Лампушке» в поселке Раздолье Приозерского района Ленинградской области. Материальный ущерб составил 1 700 000 рублей, — уточнили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанная стала фигурантом уголовного дела об умышленном повреждении чужого имущества. В полиции сообщили, что установили личность подозреваемой на следующий день после подачи заявления о поджоге (сам инцидент произошел 22 июня).

Сегодня в новосибирской квартире на Блюхера произошло два пожара за 75 минут — в поджоге подозревают жителя-должника. За утро сотрудники МЧС дважды выезжали по одному адресу тушить огонь.

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