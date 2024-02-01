«Всё равно грохнули бы, попозже только». Реальные бандиты конца 80-х, прототипы героев «Слово пацана» заканчивали гораздо хуже, чем в сериале

Многие говорят о том, что успех «Слову пацана», в первую очередь, обеспечило то, что события, которые видит зритель, — это реальная история Казани и других российских городов конца 80-х. Это не художественный вымысел, а горькая правда, в которой жили тысячи людей в то время. И хотя официальный финал сериала доступно показывает всем впечатлительным фанатам, что ничем хорошим причастность к группировкам не заканчивалась, в реальности всё было еще жестче и страшнее.

Корреспондент 116.RU перечитала сотни документов о событиях того времени, старые газетные заметки, милицейские отчеты, вдоль и поперек изучила казанские кладбища на предмет могил тех самых казанских пацанов, что были прототипами героев сериала. Об одном из них, похороненном на Арском кладбище, мы решили рассказать подробнее. Судя по описанию стоп-кадра из шестой серии «Слова пацана», судьбу этого бандита повторил персонаж Николай Рыбаков (Рыба).