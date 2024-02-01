«Всё равно грохнули бы, попозже только». Реальные бандиты конца 80-х, прототипы героев «Слово пацана» заканчивали гораздо хуже, чем в сериале

Как бы некоторые ни ругали сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), кажется, его еще очень долго будут обсуждать и чиновники, и простые россияне. Проект режиссера Жоры Крыжовникова в рекордно короткие сроки стал невероятно популярен и побил все мыслимые и немыслимые рекорды. Исполнители главных ролей в одночасье проснулись знаменитыми, а саундтрек сериала, написанный татаро-петербургским дуэтом «АИГЕЛ», до сих пор держится в топах.
Многие говорят о том, что успех «Слову пацана», в первую очередь, обеспечило то, что события, которые видит зритель, — это реальная история Казани и других российских городов конца 80-х. Это не художественный вымысел, а горькая правда, в которой жили тысячи людей в то время. И хотя официальный финал сериала доступно показывает всем впечатлительным фанатам, что ничем хорошим причастность к группировкам не заканчивалась, в реальности всё было еще жестче и страшнее.
Корреспондент 116.RU перечитала сотни документов о событиях того времени, старые газетные заметки, милицейские отчеты, вдоль и поперек изучила казанские кладбища на предмет могил тех самых казанских пацанов, что были прототипами героев сериала. Об одном из них, похороненном на Арском кладбище, мы решили рассказать подробнее. Судя по описанию стоп-кадра из шестой серии «Слова пацана», судьбу этого бандита повторил персонаж Николай Рыбаков (Рыба).
Сегодня найти эту могилу достаточно сложно. Журналисту потребовалось почти 3 часа, чтобы отыскать ее среди прочих. Ничем не примечательная, никак не выделяющаяся на фоне остальных. «Помним. Любим. Скорбим» — стандартная фраза, украшенная небольшими веточками по бокам. С каменной плиты на нас смотрит улыбающийся мужчина средних лет — Афанасьев Игорь Борисович.
И лишь приглядевшись повнимательнее, понимаем, что ему было всего лишь 28 лет на момент смерти. 14 апреля 1997 года, буквально за месяц до своего дня рождения, был убит один из лидеров группировки «Кинопленка», более известный как Афоня. В сериале, в самом начале первой серии Маратик кричит: «Кинопленка» — чушпаны», рассказываем, что такое «Кинопленка» и про ее лидеров.
ОПГ «Кинопленка»: начало
ОПГ «Кинопленка» появилась в Казани приблизительно в 1981 году. Свое название группировка получила из-за соседства с производственным объединением «Тасма», занимавшимся созданием фотоматериалов.
«Кинопленка» не сразу стала известна, изначально в ее ряды вступили лишь 20 человек, которые были связаны занятиями в одних и тех же спортивных секциях. Первыми лидерами группировки были некие Шакир, Ахмет и Трактор. Криминальной активности «кинопленковские» не проявляли, поэтому о них никто не знал. Были и были, а кого в то время можно было удивить очередной группировкой?
Однако уже к 1983–1984 годам численность ОПГ достигла полусотни человек, и сотрудники милиции не могли ее игнорировать, группировку взяли на оперативный учет. Теперь вместо занятий спортом главным времяпрепровождением молодежи стали массовые побоища с ближайшими территориальными соседями: «Чайниками», «Жилкой» и «Грязью». Драки были серьезные, и очень многие бойцы «Кинопленки» либо так и остались лежать на полях сражения, либо по итогу оказывались в местах не столь отдаленных.
Безостановочно теряя участников, к концу 80-х «Кинопленка» ожидаемо утратила «былую мощь». Кроме того, поговаривают, что ее лидеры стали нерукопожатными среди других группировок, так как давали показания милиции против других группировок.
Вторая жизнь «Кинопленки»
«Кинопленку» пытались возрождать, и что-то даже удавалось. Несмотря на то, что соседи из ОПГ «Низы» отобрали исконно «кинопленковский» Московский рынок и территорию разъезда Восстания, ничего не мешало группировщикам крышевать кооператоров и получать с этого хорошие деньги. Плюс ко всему на территории «Кинопленки» быстро развилось подпольное изготовление алкогольной продукции и аудиокассет.
В 1989 году Ирек Мингазизов по прозвищу Ташкент вдохнул новую жизнь в «Кинопленку». Ему удалось сплотить вокруг себя молодежь, однако стать лидером группировки получилось не сразу. Интересы у участников были разные: старожилы хотели продолжать заниматься бизнесом и не более того, а молодая кровь рвалась воевать. Путем тайного голосования участники группировки выбрали двух лидеров: Ташкента и Эльфата Сунгатуллина, более известного как Ильфатей. Так образовалось два конфликтующих лагеря: «старших» — «ильфатеевских» и «молодых» — «ташкентовских».
Итак, с 1993 года участники ОПГ «Кинопленка» разделились на два враждебных лагеря, возглавляемые Ташкентом с одной стороны и противостоящим ему Ильфатеем — с другой. «Ильфатеевские» в итоге примкнули к союзу других бандитов — небезызвестных «Севастопольских», которые находились в конфликте с казанской ОПГ «Жилка». Ей руководил приятель Ташкента — Хайдар Закиров по прозвищу Хайдер, поэтому логично, что и они в итоге спелись. В результате между лидерами некогда единой «Кинопленки» была развязана криминальная война, унесшая жизни не одного десятка человек. И в конце концов всё закончилось арестами немногих выживших.
Так кто же такой Афоня?
Игорь Афанасьев изначально был лучшим другом и ближайшим соратником Ташкента, и свой путь на криминальный олимп Казани начал еще в конце 80-х. Уверенный в своем лидере, Афоня долгое время беспрекословно выполнял все его указания и оказывал всю необходимую поддержку. Однако позже, как и многие другие группировщики, молодой человек попробовал себя в рэкете, и деньги полились к нему в карман рекой, что не могло его не обрадовать.
Отбросив в сторону все «пацанские понятия», в 1994 году Афоня «переобулся» и открестился от своего друга, приняв сторону Ильфатея. Афанасьеву совсем не хотелось подмять под себя весь город и бороться за власть, он искал быстрых и легких денег, предпочитал красиво жить, а не биться постоянно на смерть с другими опэгэшниками. С тех самых пор вчерашние друзья, что когда-то стояли плечом к плечу в уличных драках, стали заклятыми врагами.
Афоня быстро стал правой рукой Ильфатея и отвечал в бригаде за все ликвидации противников, если проще — руководил боевиками. Казалось, что смыслом жизни Ташкента стало наказать бывшего друга за предательство любым возможным способом.
На Афоню объявили настоящую охоту. Например, в марте 1996 года группа киллеров расстреляла автомобиль, в котором находился Афанасьев и еще трое участников его бригады. Один из мужчин был убит, остальные, в том числе Афоня, получили ранения. От смерти группировщика спас бронежилет, который он взял в привычку носить везде, куда бы ни шел.
В итоге Афоня совершил одну промашку, доверившись своему чутью, которое его и подвело. 14 апреля 1997 года он в сопровождении нескольких своих соратников отправился на встречу в ДК Химиков, где и был убит. Поговаривают, что ему шептали о том, что готовится очередное покушение, но Афанасьев пренебрег предостережениями, не надел свой любимый жилет и был расстрелян из автоматов. Опэгэшник скончался на месте, так и не дожив всего месяц до своего 29-летия.
Примечательно, что бывший друг Афони — Ташкент — тут же закатил веселые поминки, на которые собрал всех, кого только мог.
— Это вам не сериал про пацанов. Это реальный мир, где друг заказывал друга, если что-то шло не по плану. Не было никаких понятий, была конкуренция, ради которой все были готовы на всё, — рассказал нам бывший член группировки «Жилка», не понаслышке знавший Афанасьева. — Афоня был убит заслуженно, по сути, предал — отъехал, еще долго продержался.
Ташкент, к слову, не долго радовался: глава одного из ответвлений «Кинопленки» был убит спустя несколько месяцев в Санкт-Петербурге. Бригада Ташкента прекратила свое существование, а ее остатки примкнули к группировке «Хайдеровский двор». А вот соратнику Афони — Эльфату Сунгатуллину — удалось не только выжить, но и скрываться от правосудия целых 16 лет. Бандит обосновался в Ростове, завел семью, построил дом, но был все-таки задержан в конце ноября прошлого года.
Память о бандите
Мать Игоря Афанасьева отказывается говорить о сыне, так рано покинувшем ее. Однако женщина оставляет комментарии под различными постами с упоминаниями Афони в социальных сетях и просит не ворошить прошлое и отстать уже, наконец, от человека, которого больше нет.
— Афоня был известный в широких кругах парень, молодой, быстрый, расчетливый. Не зря Ильфатей его главным по киллерам поставил, знал, что с того можно спросить, и знал, что дело будет сделано, как надо. Просчитался парень с тем, что перешел дорогу Ташкенту, хотя, знаете, если бы с ним остался, в итоге всё равно грохнули бы его, попозже только. Они так дружили, такие неразлучные друзья были, неудивительно, что для Ирека это стало ударом, — отметил еще один бывший группировщик из «Низов» в разговоре с корреспондентом 116.RU.
По итогам расследования в 2006 году, обвинение в убийстве Игоря Афанасьева было предъявлено держателю «общака» бригады Ташкента по кличке Пухлый.