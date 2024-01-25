Суд вынес приговор Игорю Стрелкову

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам колонии за призывы к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.
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Его приговорили к 4 годам колонии
Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам колонии за призывы к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.
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