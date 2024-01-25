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Суд вынес приговор Игорю Стрелкову

Его приговорили к 4 годам колонии

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Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам колонии за призывы к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

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Игорь СтрелковИгорь ГиркинСудЭкстремизм
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