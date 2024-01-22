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В Сибири уборщица нашла двоих мужчин с травмами головы в общественном туалете

Один был уже мертв, второй скончался в больнице

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Двоих мужчин нашли в общественном туалете с травмами головы

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Двоих мужчин с травмами головы в понедельник, 22 января, нашла уборщица в общественном туалете Зеленогорска — один уже был мертв, второй умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии в полиции.

Личности погибших устанавливаются, передают наши коллеги из NGS24.RU. Следователи и криминалисты СК осматривают место происшествия. Вместе с сотрудниками полиции они ищут причастных к избиению и убийству мужчин. Возбуждено уголовное дело.

В этом месте нашли мужчин с травмами головы — один из них уже был мертв

В этом месте нашли мужчин с травмами головы — один из них уже был мертв

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В пресс-службе СК сообщили, что «сейчас отрабатывается тысяча версий», из-за чего могли умереть мужчины.

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Красноярский крайЗеленогорскУбийство
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