В Сибири уборщица нашла двоих мужчин с травмами головы в общественном туалете

Двоих мужчин с травмами головы в понедельник, 22 января, нашла уборщица в общественном туалете Зеленогорска — один уже был мертв, второй умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии в полиции.
Личности погибших устанавливаются, передают наши коллеги из NGS24.RU. Следователи и криминалисты СК осматривают место происшествия. Вместе с сотрудниками полиции они ищут причастных к избиению и убийству мужчин. Возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе СК сообщили, что «сейчас отрабатывается тысяча версий», из-за чего могли умереть мужчины.