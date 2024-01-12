В Новосибирске суд оштрафовал управдома за травму ребенка — школьник упал на лестнице и получил перелом

В Новосибирске суд вынес приговор управдому за травму, которую получил ребенок после падения на скользкой лестнице. В результате происшествия школьник получил перелом грудного позвонка.
Как сообщили в пресс-службе Калининского районного суда, инцидент произошел 27 февраля прошлого года. Специалист работала управдомом ООО «Комфорт», и в ее обязанности входило обслуживание домов, закрепленных за ООО УК «Регион».
В суде уточнили, что сибирячка не организовала работы по очистке от снега и наледи лестницы, которая находилась у дома №4 по улице 1-й Краснодонский переулок, в результате чего поскользнулся ребенок.
— <…> 27 февраля 2023 года несовершеннолетний ребенок, поскользнувшись упал на имеющихся снеге и наледи на лестнице, получив травму в виде закрытого неосложненного стабильного компрессионного перелома тела (4 –го грудного) позвонка, — сказано в сообщении.
Уголовное дело возбудили по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Суд признал виновной специалиста и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей. Уточняется, что приговор суда не вступил в законную силу.
О происшествии стало известно весной прошлого года, на нечищенной лестнице поскользнулся 10-летний мальчик. В результате инцидента ребенка госпитализировали.