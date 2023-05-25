Свыше 200 тысяч рублей требуют взыскать с управляющей компании за травму ребенка

В Новосибирске суд назначил заседание по иску к ООО УК «Регион». С организации требуют взыскать более 200 тысяч рублей компенсации материального и морального вреда после падения ребенка зимой на скользкой лестнице.
Об этом сообщает пресс-служба Калининского районного суда. Иск о взыскании денежных средств подал прокурор района в интересах несовершеннолетнего.
— Исковые требования прокурора мотивированы тем, что вследствие ненадлежащего содержания придомовой территории 27 февраля 2023 года несовершеннолетний ребенок, спускаясь по лестнице возле дома по адресу: Новосибирск, пер. 2-й Краснодонский,
Судебное заседание по иску назначили на 21 июня. С организации хотят взыскать компенсацию материального вреда в размере 4069 рублей и морального вреда в сумме 200 тысяч рублей.
По информации сервиса «Контур.Фокус», УК «Регион» зарегистрирована в 2012 году. Директор — Алексей Марченко, он указан в качестве единственного владельца. Выручка за прошлый год составила 162,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиона.
О происшествии стало известно в конце апреля. Как сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, в результате падения несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение. После происшествия специалисты возбудили уголовное дело.
В апреле жительница Новосибирска заявила, что на голову ее 9-летнего сына с крыши упал кусок металлической трубы. Ребенку вызвали скорую помощь.