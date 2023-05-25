Свыше 200 тысяч рублей требуют взыскать с управляющей компании за травму ребенка

Об этом сообщает пресс-служба Калининского районного суда. Иск о взыскании денежных средств подал прокурор района в интересах несовершеннолетнего.

— Исковые требования прокурора мотивированы тем, что вследствие ненадлежащего содержания придомовой территории 27 февраля 2023 года несовершеннолетний ребенок, спускаясь по лестнице возле дома по адресу: Новосибирск, пер. 2-й Краснодонский, д. 4 поскользнулся на наледи, упал, в результате чего получил травму — перелом грудного позвонка, — указано в сообщении.

