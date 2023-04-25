10-летний мальчик поскользнулся и сломал позвоночник на нечищенной лестнице в Новосибирске

Действия сотрудника управляющей компании квалифицировали по статье за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей ( ч. 1 ст. 238 УК РФ).



По данным Следственного комитета Новосибирской области, инцидент произошел в феврале во 2-м Краснодонском переулке, 4. На сайте «Реформа ЖКХ» указано, что управляющая компания дома — «Регион».