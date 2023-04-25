10-летний мальчик поскользнулся и сломал позвоночник на нечищенной лестнице в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как в Калининском районе мальчик упал на скользкой лестнице и получил компрессионный перелом позвоночника.
Действия сотрудника управляющей компании квалифицировали по статье за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (
По данным Следственного комитета Новосибирской области, инцидент произошел в феврале во 2-м Краснодонском переулке, 4. На сайте «Реформа ЖКХ» указано, что управляющая компания дома — «Регион».
— Вследствие ненадлежащего содержания придомовой территории, ввиду неочистки от снега и льда лестницы дома поскользнулся и упал ребенок. 10-летний мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывалась интенсивная медицинская помощь, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются очевидцы, назначен комплекс экспертиз.
В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что пострадавший мальчик получил компрессионный перелом позвоночника. Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника управляющей компании после проверки.
— С целью возмещения морального и материального вреда прокурор в интересах несовершеннолетнего обратился в суд с иском к управляющей компании, — сообщает Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области».
По информации сервиса «Контур.Фокус», УК «Регион» зарегистрирована в 2012 году. Директор — Алексей Марченко, он указан в качестве единственного владельца. Выручка за прошлый год составила 162,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиона.
Корреспонденту не удалось получить комментарий управляющей компании по телефонам, указанным на сайте. Мы направили запрос, чтобы узнать обстоятельства происшествия.
В феврале похожий инцидент произошел в Дзержинском районе. Тогда глыба наледи обрушилась на 9-летнюю девочку. Пострадавшая попала в больницу с переломом позвоночника.