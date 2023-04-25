«Полилась кровь из головы»: сибирячка заявила, что на ее 9-летнего сына упал кусок металла с крыши

Как рассказала НГС Анна (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.), ее сын в день происшествия гулял вместе с отцом. В тот момент, когда они проходили рядом со зданием на улице Богдана Хмельницкого, 29, мальчику на голову упал кусок металла.