«Полилась кровь из головы»: сибирячка заявила, что на ее 9-летнего сына упал кусок металла с крыши

Жительница Новосибирска заявила, что на голову ее
Как рассказала НГС Анна (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.), ее сын в день происшествия гулял вместе с отцом. В тот момент, когда они проходили рядом со зданием на улице Богдана Хмельницкого, 29, мальчику на голову упал кусок металла.
— У сына полилась кровь из головы, они забежали в здание рядом, там сотрудницы вызвали скорую помощь. Сына забрали в детскую поликлинику, где наложили швы, — объяснила Анна.
После случившегося ребенка отправили домой, медики дали рекомендации по посещению хирурга, невролога и окулиста, сотрясение не выявили.
В доме, с которого упал кусок трубы, по словам Анны, сейчас идет ремонт крыши, но территория не была огорожена. После происшествия отец приехал на место, где застал мужчину, который натягивал сигнальные ленты.
На кадрах, которые предоставила женщина видно, что некий мужчина, который представился сторожем, натягивает сигнальную ленту.
В управляющей компании «Регион», к которой относится дом по данному адресу, о ремонте крыши не знают, там не смогли ответить на вопросы НГС.
Как рассказала Анна, после случившегося инспектор ПДН вызвала ее на допрос, а дело передали в следственный комитет. Пока в пресс-службе следственного комитета случившееся не комментируют.
В Новосибирске в марте на