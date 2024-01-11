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Сибирячка во сне насмерть придавила новорожденного сына — ребенок скончался от удушья

Следователи возбудили уголовное дело

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Инцидент произошел в Улаганском районе Республики Алтай

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В Республике Алтай следователи направили в суд уголовное дело в отношении 25-летней женщины, которую обвиняют в убийстве по неосторожности своего новорожденного сына. Об этом сообщили в пресс-службе СК Республики.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 7 октября 2023 года в Улаганском районе.

— Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, легла спать рядом со своим новорожденным сыном. Во время сна женщина по неосторожности придавила своим телом лежащего рядом с ней младенца. В результате мальчик умер от механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей, — пояснили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее четырехмесячный ребенок насмерть замерз в неотапливаемом доме в Республике Алтай. Его и 2-летнего брата на 4 дня оставила одних мать, а сама уехала в соседнее село.

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