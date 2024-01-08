Сюжет для Тарантино. Сибиряк безжалостно расстрелял во дворе дома непрошенных гостей с битами

В это время возле машины НГС стали собираться жители.



— Как бы и что бы там ни произошло, но зайти в чужую ограду… Он (Вячеслав. — Прим. ред.) что, ворота открыл и сказал: «Велкам — заходите»? Я думаю, ребята искали в тот день приключения, — озвучивает тут же мысль жительница Толмачево Светлана. А стоящая рядом пожилая Антонина вторит: «На улице — это на улице разборки. Но не дома же!»



— Я думаю, выбор там такой был: или самим лечь — семью положить, или кого-то положить. Какой выход из этой ситуации? Он (Вячеслав. — Прим. ред.) семью защитил… Тут в переулке сосед живет, сейчас на работе, он один из первых всё увидел и помогал потом. Он мне рассказывал, как там орали, что убивать пришли. <...> Это как ситуация однажды у нас в селе была, когда один порезал другого. Когда он (порезавший. — Прим. ред.) освободился, я спросил его: «Зачем порезал?» На что он ответил: «А был выбор, когда на тебя шесть или семь человек с цепями и битами идут? Что бы сделал ты?» — рассказал один из местных жителей Дмитрий.