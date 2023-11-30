6 детей пострадали в батутном центре Новосибирска — как наказали экс-директора заведения

Суд установил, что в 2018 году руководитель заведения оказывал населению платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, в том числе по прыжкам на батуте. Организация арендовала помещение в Дзержинском районе и разместила в нем гимнастическое оборудование.



Бывший директор центра нанял в качестве инструкторов лиц, которые не имели необходимой спортивной и профессиональной квалификации. Кроме того, по данным суда, он не обеспечил информирование потребителей о рисках травмирования при проведении занятий, безопасность оказания спортивных услуг и наличие врачебно-педагогического наблюдения за тренировками.