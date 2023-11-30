6 детей пострадали в батутном центре Новосибирска — как наказали экс-директора заведения

В Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора батутного центра. По данным суда, в заведении 6 детей получили вред здоровью.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. По данным надзорного ведомства, 35-летнего мужчину обвинили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Суд установил, что в 2018 году руководитель заведения оказывал населению платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, в том числе по прыжкам на батуте. Организация арендовала помещение в Дзержинском районе и разместила в нем гимнастическое оборудование.
Бывший директор центра нанял в качестве инструкторов лиц, которые не имели необходимой спортивной и профессиональной квалификации. Кроме того, по данным суда, он не обеспечил информирование потребителей о рисках травмирования при проведении занятий, безопасность оказания спортивных услуг и наличие врачебно-педагогического наблюдения за тренировками.
— Действия подсудимого повлекли причинение различной степени тяжести вреда здоровью 6 несовершеннолетним, в том числе одному ребенку причинен тяжкий вред здоровью, — указали в ведомстве.
В пресс-службе СУ СК РФ по региону уточнили, что дети получили вред здоровью во время занятий по прыжкам на батуте в период с октября 2017 по сентябрь 2018 года. В результате суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.
В прошлом году в Новосибирске вынесли приговор директору батутного центра Eversi («Эверси»). Он получил условное наказание и штраф.