«Думали, хуже быть не может»: сибирячка по ошибке продала квартиру, чтобы закрыть кредиты, — у покупателя десятки таких сделок

Бабушка в долгах, семья в шоке

Сегодня Даниил Петрусев и его родственники искренне не понимают, что произошло с их обычно рассудительной и финансово грамотной мамой и бабушкой Галиной Никитичной. Да, возраст у женщины почтенный — как-никак, 77 лет. Но никаких признаков психических расстройств и даже банальной старческой забывчивости она никогда не обнаруживала, да и жизненный опыт никуда не делся: вплоть до пенсии Галина Никитична работала бухгалтером, потом подрабатывала, стоя за кассой магазина.



Доверие к маме и бабушке в семье было безграничным: именно на нее и была записана квартира, в которой жили ее сын с супругой и двумя детьми — Даниилом и его сестрой. Настоящее семейное гнездо: уютная и обжитая «трешка» в малоэтажном кирпичном доме едва ли не на самой площади Калинина. Правда, называть ее бабушкиной квартирой можно уже с натяжкой: теперь по документам ею владеет совсем другой человек.

