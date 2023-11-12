«Думали, хуже быть не может»: сибирячка по ошибке продала квартиру, чтобы закрыть кредиты, — у покупателя десятки таких сделок

Семья новосибирцев рискует остаться без крыши над головой из-за странного стечения обстоятельств. Пытаясь расплатиться по кредитам, их 77-летняя бабушка решила рефинансировать кредит у физического лица. Вместо договора займа под залог жилья пенсионерка подписала договор купли-продажи квартиры, и новый собственник решил выселить прежних жильцов. Оказалось, что пожилая сибирячка — не первая, кто лишился жилья, пообщавшись с щедрым заимодавцем, но полицейские ничего криминального в этой истории не увидели. Подробности — в материале Анны Скок.
Бабушка в долгах, семья в шоке
Сегодня Даниил Петрусев и его родственники искренне не понимают, что произошло с их обычно рассудительной и финансово грамотной мамой и бабушкой Галиной Никитичной. Да, возраст у женщины почтенный — как-никак, 77 лет. Но никаких признаков психических расстройств и даже банальной старческой забывчивости она никогда не обнаруживала, да и жизненный опыт никуда не делся: вплоть до пенсии Галина Никитична работала бухгалтером, потом подрабатывала, стоя за кассой магазина.
Доверие к маме и бабушке в семье было безграничным: именно на нее и была записана квартира, в которой жили ее сын с супругой и двумя детьми — Даниилом и его сестрой. Настоящее семейное гнездо: уютная и обжитая «трешка» в малоэтажном кирпичном доме едва ли не на самой площади Калинина. Правда, называть ее бабушкиной квартирой можно уже с натяжкой: теперь по документам ею владеет совсем другой человек.
— Все началось несколько лет назад с того, что бабушка начала брать кредиты, — вспоминает Даниил. — Сначала она платила за них: у нее хорошая пенсия, около 35 тысяч рублей в месяц. Потом дело дошло до того, что она начала брать новые займы, чтобы отдавать уже имеющиеся долги, и наконец заняла порядка 800 тысяч рублей у какого-то человека, найдя его чуть ли не по висящему на улице объявлению.
На этой стадии о серьезных финансовых проблемах пенсионерки (в тот момент ее долги составляли порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей) наконец узнали дети и внуки. Дома состоялся неприятный разговор. Галина Никитична, говорит Даниил, говорила, что понимает, что все это зря делала. Кредиты Галины Никитичны попытались рефинансировать, но банкам эта идея хорошей явно не показалось. Тогда пенсионерка пошла искать какую-то подработку, чтобы помогать выплачивать долги, пришла по объявлению в некую фирму и снова попала в руки подозрительных личностей.
— Мы думали, что ничего хуже быть уже не может, что никаких долгов она больше не возьмет — и тут началась эта роковая история, — говорит Даниил. — Как говорила бабушка, она пришла устраиваться в какую-то мутную, непонятно чем занимающуюся контору, тоже по объявлению. И там пожаловалась, что у нее долги, квартира в залоге, мол, очень нужна работа.
— На новый займ бабушка должна была купить валюту, заработать на разнице курсов и решить свои проблемы, а потом вернуть в эту контору то ли миллион, то ли два и решить свои проблемы. Наобещали ей, что она будет на диване лежать и ничего не делать, а проценты ей будут капать. Типичное разводилово для пенсионеров и неграмотных людей, — заметил внук женщины.
В этот момент Галине Никитичне якобы подсунули вместо договора займа совсем другие бумаги — договор купли-продажи квартиры. И узнала об этом семья, лишь когда сына и внуков Галины Никитичны начали выселять через суд.
Поначалу к словам бабушки Даниил отнесся с осторожностью: она чудила не в первый раз — может, и вправду продала квартиру? Денег в семье — а стоимость жилплощади составила 9 миллионов рублей — никто так и не увидел, но вдруг бабушка попала ко всем своим прочим бедам в какую-то секту?
Домашнее расследование не дало результатов: если первые кредиты Галина Никитична, похоже, тратила просто на жизнь, а вторые — на погашение первых, шестизначной сумме, полученной разом, просто некуда было деться. Да и свидетель того, как старушка подписывала документы, косвенно подтвердил: речь шла вовсе не о продаже недвижимости. Представлявший интересы семьи юрист позвонил работнику той самой «мутной конторы», а разговор записал на видео (оно есть в распоряжении редакции НГС).
— Наша компания инвестициями занимается, — объяснил по телефону молодой человек по имени Тарас. — Кредитный специалист нашел инвестора-частника, который согласился выкупить ее квартиру. Он прилетел из Оренбурга, зовут Антон. И я знаю, что они это все делали не под договор купли-продажи, а какие-то у них договоренности были, что она на этого Антона переписывает квартиру через юстицию, он дает ей деньги, а когда она сумму по 70–80 тысяч в месяц ему выплатит, он возвращает ей квартиру.
Судя по всему, пожилая женщина восприняла странную схему как способ рефинансирования своих долгов, и посоветоваться с семьей снова даже не подумала.
— Ей, когда уже шел суд, проводили психиатрическую экспертизу [в диспансере] на Тульской. Но она вроде проверки водительской. Врач пришел к выводу, что бабушка нормальная, — говорит Даниил и добавляет с болью. — Я так думаю, что она действительно не сумасшедшая: глупость — это не психическое заболевание.
Переоформление квартиры, по словам Даниила, заняло неприлично короткий срок: два дня, и новый хозяин улетел домой в Оренбург — возможно, чтобы искать новых, уже законопослушных покупателей.
Серийный покупатель
В суде Даниил и его родственники узнали имя покупателя квартиры. Житель Оренбурга Антон Хижний якобы специально прилетел в Новосибирск, чтобы приобрести квартиру, которую даже ни разу не видел.
Редкая фамилия позволила молодому человеку много узнать о таинственном незнакомце, который купил бабушкину квартиру. Оказалось, что трешка Галины Никитичны — далеко не первое жилище, которое мужчина приобрел подобным образом и перепродал третьим лицам. Всякий раз новым хозяевам приходилось судиться с прежними собственниками: те были не в курсе, что их квартира уже была дважды продана.
Например, еще летом 2016 года жилья лишилась семья оренбуржцев Мухиных: согласно показаниям, сын хозяйки был твердо уверен, что берет у Антона Хижнего деньги в долг под залог квартиры, чтобы пустить их на развитие бизнеса, а в результате подписал договор о продаже имущества. Суд встал на сторону новой хозяйки, и прежних жильцов просто выселили на улицу.
— Я нашел три подобных дела, по одному даже контакты одного из пострадавших и позвонил ему. Спросил: вы попадали в такую ситуацию? — рассказывает о результатах собственного расследования Даниил. — Он сказал: да, было такое. А потом меня заблокировал. Наверно, больная тема.
На сайте одного только Ленинского районного суда города Оренбурга опубликованы результаты рассмотрения 18 гражданских дел, в которых участвовал Антон Хижний. Правда, в них рассматривались не квартирные вопросы, а требования вернуть данные взаймы деньги.
Примерно в половине процессов загадочный инвестор выступал не истцом, а ответчиком, но говорить, что у Антона Хижнего проблемы с деньгами, не поворачивается язык. Всякий раз суды проходили по одной и той же схеме: ответчик не являлся на заседание без уважительных причин, и дело рассматривали в его отсутствие. Затем взыскание обращалось на некое имущество Антона Хижнего, а в качестве истцов выступали одни и те же люди — Екатерина Хижняя, Владимир Плотник, Альмира Подмарева и другие. Найденные в открытом доступе телефонные номера этих людей давно неактивны. Если Антон Хижний или кто-то из постоянно судящихся с ним людей захочет высказать свою позицию, НГС готов ее опубликовать.
На официальном сайте ФССП можно найти сведения о многочисленных исполнительных производствах, открытых в отношении Антона Хижнего — как действующих, так и закрытых из-за отсутствия у него имущества. Но в свете судебной активности инвестора эта информация также может не отражать реального состояния его финансовых дел.
Несмотря на обилие однотипных дел, Заельцовский районный суд (куда, очевидно, ради разнообразия Антон Хижний все же приехал на одно заседание) пришел к выводу, что ничего незаконного в заключенной сделке нет, а уж куда бабушка девала деньги — не тот вопрос, который нужно выяснять суду. Согласно решению от 4 октября 2023 года, прежние хозяева обязаны освободить жилплощадь и сняться с регистрационного учета. Семья Петрусевых обжаловала это решение, и теперь выводы районной инстанции изучат в областном суде.
Обращение в полицию тоже результатов не дало: правоохранители в деле ничего криминального не увидели (постановления об отказе в возбуждении уголовного дела есть в распоряжении редакции). НГС отправил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать, не поступали ли в отделы полиции Новосибирска заявления от других пострадавших сибиряков, и есть ли основания перепроверить историю с таинственной продажей квартиры.
Ранее мы писали о том, как телефонные мошенники оставили пенсионерку без жилья и по уши в кредитах. Их телефонные номера известны, но аферистов все равно не смогли найти.